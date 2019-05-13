Путин рассказал о новом формате военных совещаний

Владимир Путин заявил, что теперь вся серия военных совещаний будет посвящена определенному виду или роду войск вооруженных сил.

"Накануне таких рабочих встреч вместе с руководством Минобороны мы будем посещать соответствующие воинские части и полигоны. А также предприятия ОПК, где производится основная военная продукция данного вида или рода войск", - заявил президент, открывая в Сочи традиционные совещания по вопросам ОПК.

Он пояснил, что это позволит "глубже погрузиться в вопросы оснащения армии и флота по отдельным направлениям".

Путин добавил, что это будет касаться и производства необходимой техники, и ее принятия на вооружения, подготовки личного состава, инфраструктуры.