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13.05.2019 21:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Уровень современных вооружений в стратегических ядерных силах достиг 82%

Текст: Айсель Герейханова
В понедельник в Сочи Владимир Путин открыл очередную серию совещаний по вопросам развития вооруженных сил, оснащения армии и флота новым оружием и техникой. Он рассказал, что за последние годы Россия серьезно продвинулась в этом направлении.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"Так, уровень современных вооружений стратегических ядерных сил достиг 82%", - заявил российский лидер. По его словам, в воздушно-космических силах этот показатель составил 74%, в воздушно-десантных войсках при военно-морском флоте - показатель превышает 60%, а в сухопутных войсках вплотную подошел к 50%.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Напомним, что ранее в этот же день Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова. Предприятие является филиалом ПАО "Туполев". Сейчас это единственный завод, который способен выпускать стратегические бомбардировщики последнего поколения. Там президент осмотрел технику и пообщался с рабочими.

Власть Работа власти Госуправление Президент Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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