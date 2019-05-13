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13.05.2019 17:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые приоткрыли тайну "безглавого" захоронения в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Институт археологии Российской академии наук издал два тома сборника "Крым-Таврида", посвященных итогам самых масштабных в истории полуострова археологических исследований в 2017-2018 годах. Об этом сообщает пресс-служба ИА РАН.

Фото: Пресс-служба Института археологии РАН
В Крыму археологи обнаружили "безглавое" захоронение

Протяженность фронта работ Крымской новостроечной экспедиции за последние годы составила около 300 километров. Трассы проходят по трем основным природно-географическим зонам Крыма - приморской, степной и предгорной. Здесь исследовано более 90 археологических памятников различных эпох. В двухтомнике обобщена информация о памятниках широкого хронологического диапазона - от каменного века до нового времени. О многих из них уже много говорили и писали в прессе - это Манитра, Госпитальный, Фронтовое-3, Городище 11-й километр, крепость Кермен-Бурун, мост времен Екатерины II и другие. Сообщения о раскопках сопровождаются множеством иллюстраций, многие из которых публикуются впервые.

В одной из статей, написанной сотрудниками московского и крымского институтов археологии, приоткрыта тайна коллективных погребений обезглавленных людей, найденных в 2017 году под Бахчисараем.

Тела были обнаружены в кургане на территории будущего Технопарка. В одном погребении-траншее - останки 38 человек, уложенных вповалку. В другой канаве нашли еще 25 костяков. Рядом с ними были обнаружены два наконечника стрел XI-XIII  веков.

Фото: Пресс-служба КФУ
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- На костях есть следы множества травм, что позволяет реконструировать события, - говорится в книге. - Так, некоторые травмы могли быть получены в ближнем бою, другие - при попытке убежать, побежденным отрубили головы. Неизвестная драма разыгралась, судя по находкам и радиоуглеродному датированию, в XIV-XV веках.

В целом проведенные в Крыму в последние годы раскопки на строящихся трассах позволили сделать своеобразный археологический разрез Крыма с востока на запад. Он наглядно показывает особенности исторического развития и характер хозяйственной деятельности населения основных природно-географических зон полуострова на протяжении нескольких тысяч лет. Научная обработка полученных материалов уже началась и займет ни один год. Все находки сдаются в фонды крымских музеев.

Общество История Общество Наука Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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