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13.05.2019 14:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Курганской области завели дело после падения мемориала на ребенка

Текст: Татьяна Воробьева

По факту падения на ребенка части мемориала в одном из сел Шатровского района (ЧП случилось седьмого мая) возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч.1 ст.216 УК РФ).

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Напомним, 10-летняя девочка играла у памятника со своим двоюродным братом. Он залез на гранитную плиту памятника, начал ее раскачивать. Рухнувшая в итоге на девочку конструкция причинила ей серьезные травмы.

По данным СК, мемориальный комплекс был установлен недавно. Правоохранительные органы проверят подрядчиков и соответствие их работ требованиям безопасности.

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