В Курганской области завели дело после падения мемориала на ребенка

По факту падения на ребенка части мемориала в одном из сел Шатровского района (ЧП случилось седьмого мая) возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч.1 ст.216 УК РФ).

Напомним, 10-летняя девочка играла у памятника со своим двоюродным братом. Он залез на гранитную плиту памятника, начал ее раскачивать. Рухнувшая в итоге на девочку конструкция причинила ей серьезные травмы.

По данным СК, мемориальный комплекс был установлен недавно. Правоохранительные органы проверят подрядчиков и соответствие их работ требованиям безопасности.