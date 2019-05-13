Российский авторынок в апреле не вышел в плюс

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчёт о продажах легковых и лёгких коммерческих автомобилей в апреле 2019 года. В прошлом месяце дилерам удалось продать 148 296 машин, что на 2.7% меньше, чем в апреле 2018-го.

"В апреле продажи снова шли не тем темпом, который позволил бы достичь высоких прошлогодних результатов. Ясно, что рынок не в той форме, которую мы наблюдали всего лишь 12 месяцев назад, когда рынком демонстрировался последовательный двузначный рост", - прокомментировал ситуацию Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.

По итогам периода январь-апрель 2019 года в России реализовано почти 540 тысяч автомобилей - всего на 1% меньше, чем за аналогичный период в 2018-ом.

Первая тройка лидеров в порядке убывания: Lada, Kia и Hyundai. У российской марки прирост как по итогам апреля, так и по итогам четырёх месяцев: 5 и 4% соответственно. При этом в прошлом месяце Lada потеряла 1% от доли рынка. У Kia всё стабильно: плюс 1% по продажам и увеличение доли рынка. Hyundai по итогам апреля сдала позиции на 3%, но в январе-апреле прибавила 4%; доля рынка почти отзеркалила результаты: минус 2.8% и плюс 4.5%.