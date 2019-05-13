Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В ГИБДД рассказали, когда можно говорить по телефону за рулем 15:37
"Прямо как в прошлое попал". В Москве заметили автовоз с "Запорожцами" 15:08
Видео: автопилот Tesla спас жизнь кролику 14:38
Mazda станет головной болью для Audi, BMW и Mercedes 14:07
13.05.2019 15:03
Рубрика: Легковые авто

Российский авторынок в апреле не вышел в плюс

Текст: Евгений Костин
Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчёт о продажах легковых и лёгких коммерческих автомобилей в апреле 2019 года. В прошлом месяце дилерам удалось продать 148 296 машин, что на 2.7% меньше, чем в апреле 2018-го.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В апреле продажи снова шли не тем темпом, который позволил бы достичь высоких прошлогодних результатов. Ясно, что рынок не в той форме, которую мы наблюдали всего лишь 12 месяцев назад, когда рынком демонстрировался последовательный двузначный рост", - прокомментировал ситуацию Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Немец о Lada Vesta SW: Не знаешь, чего ждать от русского автомобиля

По итогам периода январь-апрель 2019 года в России реализовано почти 540 тысяч автомобилей - всего на 1% меньше, чем за аналогичный период в 2018-ом.

Первая тройка лидеров в порядке убывания: Lada, Kia и Hyundai. У российской марки прирост как по итогам апреля, так и по итогам четырёх месяцев: 5 и 4% соответственно. При этом в прошлом месяце Lada потеряла 1% от доли рынка. У Kia всё стабильно: плюс 1% по продажам и увеличение доли рынка. Hyundai по итогам апреля сдала позиции на 3%, но в январе-апреле прибавила 4%; доля рынка почти отзеркалила результаты: минус 2.8% и плюс 4.5%.

Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом
Экономичный Largus, новый Qashqai и ProCeed: какие авто появились в РФ
#автомобили