По оценкам экспертов, 2022 год будет переломным для электромобилей. Они начнут интенсивно вытеснять автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Откуда такой оптимизм? Десять лет назад, говорят энтузиасты этой машины, мало кто мог бы предсказать стремительный рост индустрии электромобилей. В 2010 году их было всего около 12 тысяч, а сегодня уже пять миллионов. Пессимисты возражают, что это лишь несколько процентов от общего числа продаж автомобилей. А главное, что электромобили активно поддерживаются правительствами многих стран, которые выделяют на них субсидии, предоставляют различные преференции. Как только такое поощрение закончится, электромобиль останется экзотикой. Ведь он намного дороже обычного авто.

Но ситуация быстро меняется. Если еще в 2017 году полагали, что электромобили станут дешевле автомобилей с ДВС не раньше 2026 года, то в прошлом году оценка сместилась к 2024 году, а в этом - к 2022 году. Причина в цене самого дорогого элемента электромобиля - литий-ионного аккумулятора. Если несколько лет назад их стоимость доходила до половины стоимости машины, то сегодня она упала до 33 процентов, а к 2025 году снизится до 20 процентов. Кроме того, эксперты уверены, что совершенствование аккумуляторов приведет к увеличению дальности пробега электромобилей. Так что уже в самом ближайшем будущем этот экологический транспорт должен, наконец, обеспечить чистый воздух в мегаполисах планеты. Во всяком случае, оптимисты в этом уверены.

Кстати

В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине. Ограничения будут вводиться постепенно, первые начнут действовать уже на следующий год.