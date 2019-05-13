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13.05.2019 19:20
Рубрика: Легковые авто

Чистый и выгодный

Через три года электромобиль будет дешевле обычного авто
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 101 (7859)
По оценкам экспертов, 2022 год будет переломным для электромобилей. Они начнут интенсивно вытеснять автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
Менее чем за десять лет число электромобилей на планете выросло в 500 раз, достигнув пяти миллионов. Фото: Сергей Михеев/РГ Менее чем за десять лет число электромобилей на планете выросло в 500 раз, достигнув пяти миллионов. Фото: Сергей Михеев/РГ
Менее чем за десять лет число электромобилей на планете выросло в 500 раз, достигнув пяти миллионов. Фото: Сергей Михеев/РГ

Откуда такой оптимизм? Десять лет назад, говорят энтузиасты этой машины, мало кто мог бы предсказать стремительный рост индустрии электромобилей. В 2010 году их было всего около 12 тысяч, а сегодня уже пять миллионов. Пессимисты возражают, что это лишь несколько процентов от общего числа продаж автомобилей. А главное, что электромобили активно поддерживаются правительствами многих стран, которые выделяют на них субсидии, предоставляют различные преференции. Как только такое поощрение закончится, электромобиль останется экзотикой. Ведь он намного дороже обычного авто.

Фото: <a href='https://kalashnikov.media'>Kalashnikov.media</a>
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Но ситуация быстро меняется. Если еще в 2017 году полагали, что электромобили станут дешевле автомобилей с ДВС не раньше 2026 года, то в прошлом году оценка сместилась к 2024 году, а в этом - к 2022 году. Причина в цене самого дорогого элемента электромобиля - литий-ионного аккумулятора. Если несколько лет назад их стоимость доходила до половины стоимости машины, то сегодня она упала до 33 процентов, а к 2025 году снизится до 20 процентов. Кроме того, эксперты уверены, что совершенствование аккумуляторов приведет к увеличению дальности пробега электромобилей. Так что уже в самом ближайшем будущем этот экологический транспорт должен, наконец, обеспечить чистый воздух в мегаполисах планеты. Во всяком случае, оптимисты в этом уверены. 

Кстати

В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине. Ограничения будут вводиться постепенно, первые начнут действовать уже на следующий год.