Количество лишенных прав водителей за управление в нетрезвом виде значительно сократилось. Также уменьшилось количество уголовных дел в отношении водителей, которые попались в нетрезвом виде повторно. Об этом свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде.

Так, по данным этой статистики, в прошлом году к ответственности за управление в нетрезвом виде было привлечено 275 776 человек. Из них лишение прав в качестве дополнительного наказания было назначено 212 021 водителю. Еще для 1539 человек лишение прав стало основным наказанием. Дело в том, что по этой статье основное наказание - штраф. Но не всех можно штрафовать. Например, штраф нельзя наложить на военнослужащего. Поэтому в такой ситуации лишение прав становится основным видом наказания. Для сравнения: в 2017 году привлечено к ответственности было 317 484 человека. А лишено прав почти 248 тысяч. За отказ от медосвидетельствования в прошлом году перед судом предстали 177,5 тысячи человек. Лишились прав 142 тысячи водителей. Годом ранее за это судили 204 202 человека. Лишили прав 163 тысячи.

При этом за повторное управление в нетрезвом виде были привлечены 66 287 человек. Но реальные сроки получили лишь 7 тысяч человек. Столько же получили условные сроки. Более 48 тысячам водителей присуждены обязательные работы.

Речь не идет о чрезмерной гуманности суда. В 2017 году к ответственности были привлечены 72 тысячи человек. Но реальные сроки получил лишь 5421 водитель. Условные сроки получили почти 7 тысяч человек. А обязательные работы - почти 55,5 тысячи.

За повторное управление в нетрезвом виде 7 тысяч водителей получили реальные сроки

Выходит, несмотря на то что количество попавших на скамью подсудимых оказалось меньше, наказывать за повторное управление в нетрезвом виде стали жестче. Сокращение количества привлеченных к ответственности показывает, что ужесточение мер дает положительный результат. Но, с другой стороны, дороги у нас все чаще контролируют камеры. Может, стали реже выявлять нетрезвых водителей?