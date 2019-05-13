США получат документы и вещи Ассанжа из посольства Эквадора

Эквадор передаст США личные вещи и документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В настоящее время они находятся в опечатанной комнате в диппредставительстве страны в Лондоне.

В частности, власти США получат от Эквадора мобильные телефоны, карты памяти, компьютеры и другие носители информации Ассанжа. Соответствующее решение приняла генеральная прокуратура южноамериканской страны, пишет газета El Pais.

Обыск комнаты, в которой в течение сами лет жил основатель WikiLeaks, состоится 20 мая.

Напомним, полиция Лондона задержала Ассанжа по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде. До 12 июня власти Соединенных Штатов должны предоставить Великобритании все документы, необходимые для экстрадиции Ассанжа.