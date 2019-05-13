УАЗ пообещал, что новый "Патриот" "будет только лучше"

В своих официальных аккаунтах в социальных сетях УАЗ решил вспомнить, с чего началась история интерьеров автомобилей родом из Ульяновска. Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".

Прообраз торпедо УАЗ-3160 дебютировал на предсерийных образцах внедорожника ещё в 1993 году. Отметим, что на фото, опубликованных УАЗом с подписью "1993", запечатлена панель, появившаяся у модели в нулевых. Снимки с тем самым прародительским торпедо можно найти, например, в статье "Ребёнок родился здоровым", опубликованной в августовском номере журнала "За рулём" от 1993 года.

В пресс-службе УАЗа отметили, что решения, реализованные на новом внедорожнике, были для своего времени прорывными: "Автомобилям в богатых комплектациях полагались электрические стеклоподъемники. В качестве опции предлагался люк в крыше. С тех пор наш завод уделял особое внимание проработке интерьеров". Прочитав это, улыбаться не нужно…

Последний раз интерьер обновили в 2016 году: внедорожник обзавёлся мультимедиа системой, расположенной вверху центральной консоли, новой приборной панелью, в топовых комплектациях рулевое колесо получило отделку кожей и подогрев, в списке базового набора оборудования появилась подушка безопасности водителя.

"Впрочем, расслабляться нам некогда и сейчас. Можете быть абсолютно уверены, дальше будет только лучше", - так закончили экскурс в историю в пресс-службе Ульяновского автозавода.

Напомним, следующее обновление "Патриота" коснётся трансмиссии внедорожника: модель получит автоматическую коробку передач осенью 2019 года. По предварительной информации, это будет 6-ступенчатый гидромеханический агрегат 6L50 от компании Punch Group.

Ещё одно эпохальное событие случится в 2020-ом - УАЗ выпустит новый внедорожник на платформе класса Toyota Land Cruiser Prado.