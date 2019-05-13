В Египте найдены тысячи царских знаков эпохи неолита

Археологическая миссия Министерства по делам древностей Египта в ходе раскопок в Восточной пустыне к северо-востоку от города Асуана обнаружила тысячи наскальных надписей и рисунков, относящихся к периоду неолита.

Как сообщает Ahram Online, открытие было сделано в пустынном каньоне Вади Абу Субейра.

По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мустафы Вазири, миссия обнаружила тысячи наскальных изображений.

Так, найдены многочисленные сцены с животными, которые в период неолита обитали в данном районе - жирафами, слонами и крокодилами. На скалах также имеются сцены выпаса скота и посадки деревьев, изображения небольшого города.

Кроме того, значительная часть петроглифов представляет собой так называемые королевские знаки, например, изображения бога неба и солнца Хоруса (позже - Гора) в облике сокола.

Были обнаружены и другие священные царские знаки.