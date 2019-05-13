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13.05.2019 14:34
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили возобновление расследования по делу Ассанжа

Шведская прокуратура могла возобновить расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из-за давления США. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Фото: AP Photo/Stephen Chernin
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"Как известно, Ассанж распространял много секретной информации, от этого в первую очередь пострадали Соединенные Штаты. Видимо, они как-то надавили на Швецию, чтобы та после выдворения Ассанжа из эквадорского посольства возобновила данное расследование", - рассказал депутат RT.

Также Морозов заявил, что обвинения против Ассанжа выглядят политически мотивированными.

Сегодня днем стало известно, что власти Швеции возобновят уголовное дело против Ассанжа и намерены подать заявку на его экстрадицию из Великобритании. Это стало возможным после того, как правительство Эквадора отозвало выданное основателю WikiLeaks разрешение на политическое убежище.
 

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Джулиан Ассанж: история борьбы
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