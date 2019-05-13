В Госдуме оценили возобновление расследования по делу Ассанжа

Шведская прокуратура могла возобновить расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из-за давления США. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

"Как известно, Ассанж распространял много секретной информации, от этого в первую очередь пострадали Соединенные Штаты. Видимо, они как-то надавили на Швецию, чтобы та после выдворения Ассанжа из эквадорского посольства возобновила данное расследование", - рассказал депутат RT.

Также Морозов заявил, что обвинения против Ассанжа выглядят политически мотивированными.

Сегодня днем стало известно, что власти Швеции возобновят уголовное дело против Ассанжа и намерены подать заявку на его экстрадицию из Великобритании. Это стало возможным после того, как правительство Эквадора отозвало выданное основателю WikiLeaks разрешение на политическое убежище.

