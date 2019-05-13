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13.05.2019 13:40
Рубрика: В мире

Швеция запросит экстрадицию Ассанжа

Текст: Юрий Когалов
Власти Швеции возобновят уголовное дело против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и намерены подать заявку на его экстрадицию из Великобритании. Об этом проинформировала заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон.

Как передает агентство Reuters, она планирует заново опросить свидетелей, а также провести допрос Ассанжа. Сделано это будет по видеосвязи. Когда это произойдет, пока неизвестно, в настоящее время решаются технические вопросы.

США получат документы и вещи Ассанжа из посольства Эквадора

По словам Персон, вопрос об экстрадиции основателя Wikileaks целиком зависит от британской стороны. Стокгольм намерен запросить его выдачу, но в любом случае это может произойти только после того, как тот отбудет наказание в Британии (его ранее приговорили к 50 неделям тюрьмы за неявку 2012 году в суд, где как раз рассматривался вопрос об экстрадиции Ассанжа в Швецию).

"Мы рассчитываем, что британские власти примут решение об экстрадиции летом, до августа 2019 года, когда истекает срок давности дела", - отметила Перссон.

Ее решение возобновить дело Ассанжа открывает вопрос, куда именно в итоге будет экстрадирован основатель Wikileaks: в США, где ему грозит серьезный тюремный срок или даже смертная казнь за публикацию секретных материалов, и в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании.

"В случае конфликта между европейским ордером на арест и запросом об экстрадиции из США власти Великобритании примут решение о порядке очередности", - заявила Перссон.

Между тем главный редактор сайта WikiLeaks Кристинн Храфнсон отметил, что возобновление расследования в отношении Ассанжа по делу об изнасиловании даст ему шанс восстановить свое доброе имя.

Фото: AP Photo/Stephen Chernin
Памела Андерсон навестила Джулиана Ассанжа в тюрьме

Напомним, Ассанж скрывался в дипмиссии Эквадора в Лондоне с 2012 года. Ордер на его арест изначально выдала Швеция, которая обвиняла его в сексуальных домогательствах. Однако основатель WikiLeaks заявлял, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона и может выдать его США, где тому грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов. Впоследствии дело в Швеции было закрыто, но ордер на его арест все еще действовал в Великобритании - за неявку в суд, где рассматривалось дело о его экстрадиции в Швецию.

После прихода к власти в Эквадоре президента Ленина Морено отношение к Ассанжу изменилось. В итоге глава государства лишил основателя WikiLeaks права на убежище на территории посольства этой южноамериканской страны в Лондоне в связи с многократным нарушением условий пребывания в дипмиссии. Британская полиция, приглашенная дипломатами, задержала его прямо в диппредставительстве. 1 мая суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

В мире Европа Швеция Джулиан Ассанж: история борьбы
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