В WikiLeaks сообщили, что Ассанжу грозит смертная казнь

WikiLeaks в пятницу сообщил в своем Twitter , что основателю портала Джулиану Ассанжу грозит смертная казнь в Соединенных Штатах из-за того, что министерство юстиции США намеревается открыть в отношении него уголовное дело по статье "Шпионаж". "Обвинения по закону о шпионаже могут караться смертью", - отмечается в сообщении.

В твите также приводится копия письма прокурора США Трейси Доэрти-Маккормик Домшайт-Бергу, защитнику Ассанжа, в котором утверждается, что американские следователи еще весной 2018 года намеревались допросить адвоката по поводу "незаконного получения и распространения секретной информации" его подзащитным.

В своем сообщении WikiLeaks также опубликовал ссылку на портал Netzpolitik.org. В документе говорится о том, что офис федерального прокурора США ведет расследование в отношении Ассанжа в связи с "незаконным получением и распространением секретной информации".

US Department of Justice is attempting to build a case against Julian Assange based on the Espionage Act. Convictions under the Espionage Act can be punished by death.https://t.co/TFjfPzHk6t — WikiLeaks (@wikileaks) 26 апреля 2019 г.

Ранее в минюсте США уверяли, что в случае экстрадиции Джулиана Ассанжа из Великобритании в Америку он может получить максимум "пять лет тюремного заключения".

Напомним, что семилетнее проживание Ассанжа в посольстве Эквадора в Аргентине закончилось 11 апреля этого года, когда его арестовала, вынеся на руках из посольства, британская полиция. Вопрос решался по согласованию с нынешним президентом Эквадора Лениным Морено, который снял с Ассанжа дипломатический иммунитет, а позже обвинил основателя WikiLeaks в том, что он создал в посольстве "центр шпионажа".

Вестминстерский суд Лондона признал Джулиана Ассанжа виновным по обвинению в нарушении условий залога и неявке в суд в 2012 году, когда должно было рассматриваться дело о его экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании. Именно после этого австралийский журналист с санкции тогдашнего президента Эквадора, социалиста Рафаэля Корреа, укрылся в эквадорском посольстве в Лондоне.

Дело об изнасиловании было закрыто два года назад и официальный Стокгольм уверяет, что не имеет претензий к Ассанжу. Сам он в свое время говорил о том, что гораздо больше боится экстрадиции в Соединенные Штаты, которые захотят отомстить ему, чем в Швецию.

Власти США заинтересовались Ассанжем, когда в открытом доступе в 2010 году на его портале были опубликованы более 700 тысяч конфиденциальных военных и дипломатических документов. Эта утечка названа крупнейшей в истории Соединенных Штатов. Документы Ассанжу передал бывший рядовой американских сухопутных войск Брэдли Мэннинг, который был приговорен к 35 годам тюремного заключения, сделал в тюрьме операцию по смене пола, сменив имя на Челси. Она была помилована президентом Бараком Обамой, однако через год после освобождения, в марте этого года снова была заключена под стражу за то, что не дала показаний на слушаниях большого жюри присяжных по делу WikiLeaks.

Сам Ассанж будет находиться в британской тюрьме до 2 мая. В этот день состоятся следующие слушания, в ходе которых будет рассмотрен запрос Вашингтона на его передачу в руки американской Фемиды.