В Израиле официально началось "Евровидение"

В Израиле официально стартовал песенный конкурс "Евровидение".

Он начался со светских мероприятий в Тель-Авиве, где пройдёт и основная часть.

В понедельник состоялось дефиле с участием 41 национальной делегации, которые прошлись по "оранжевой дорожке" на площади у театра Габима в центре города.

Ранее на набережной Тель-Авива в парке Чарльза Клора открылась "Деревня "Евровидения".

Напомним, музыкальная часть "Евровидения" начнётся во вторник, когда пройдёт первый полуфинал.

Второй полуфинал, в котором примет участие Сергей Лазарев, состоится в четверг. Финал - в субботу.