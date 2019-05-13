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В Израиле официально началось "Евровидение"

Новости
    13.05.2019, 10:34
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

В Израиле официально стартовал песенный конкурс "Евровидение".

Он начался со светских мероприятий в Тель-Авиве, где пройдёт и основная часть.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Сергей Лазарев: Главный мой соперник на "Евровидении" - я сам

В понедельник состоялось дефиле с участием 41 национальной делегации, которые прошлись по "оранжевой дорожке" на площади у театра Габима в центре города.

Ранее на набережной Тель-Авива в парке Чарльза Клора открылась "Деревня "Евровидения".

Напомним, музыкальная часть "Евровидения" начнётся во вторник, когда пройдёт первый полуфинал.

Второй полуфинал, в котором примет участие Сергей Лазарев, состоится в четверг. Финал - в субботу.

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