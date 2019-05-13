Вячеслав Бобков, доктор экономических наук, заведующий Лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН

Вопрос о том, что мы очень много отдыхаем, поднимается регулярно после майских или новогодних праздников. Но я бы не сказал, что это утверждение соответствует действительности. По сравнению с европейцами россияне даже перерабатывают.

Нашим законодательством предусмотрена сорокачасовая рабочая неделя. В большинстве же стран Европы продолжительность рабочего времени чуть меньше. Но это если говорить о стандартных формах занятости. Когда человек трудится по найму на основе бессрочного трудового договора, у него полный рабочий день, а работодателем выступает организация или предприятие, то есть юридическое лицо.

Однако существуют и иные формы занятости. К примеру, неполная занятость, самозанятость, непостоянная занятость, когда человек берется за какую-то разовую работу или заключает контракт на определенный срок, а также неформальная занятость - в основном это труд по найму у физических лиц или в организациях и на предприятиях в тех случаях, когда трудовые отношения не оформляются официально, а все делается на основе устных договоренностей.

Все эти гибкие формы занятости чрезвычайно выгодны для работодателя. Ведь они позволяют ему сократить расходы на персонал и оплату труда сотрудников. А вот сотрудникам остается только мириться, если они не хотят остаться без средств к существованию. Но такого желания, думаю, ни у кого нет. Хотя в некоторых случаях гибкие формы занятости выгодны и работникам. Я имею в виду пенсионеров, студентов и женщин, находящихся в декретном отпуске. Подработки или единичные заказы, поступающие время от времени, удобны для этих категорий населения. Правда, подобные трудовые отношения могут иметь и негативные стороны. Одна из них - ущемление социальных прав работников. Людей ущемляют главным образом в заработной плате и оплате больничных листов, в отпусках и даже в будущих пенсиях, поскольку отчисления в фонды социального страхования, как правило, не производятся.

Нам нужно менять законодательство, чтобы гарантировать нестандартно занятым гражданам сохранение социальных прав и защитить их от произвола работодателей.

Современные экономические реалии требуют от рынка труда большей гибкости и динамичности. Человек сейчас может работать, не выходя из дома, будучи в другом городе или вообще в другой стране. В основном это, конечно, касается людей творческих профессий. У них зачастую вообще не бывает выходных. И праздники для них - не повод ничего не делать. Вот я, к примеру, в свободное от основной работы время занимаюсь написанием статей. Кто-то трудится по ночам или, скажем, по несколько часов ежедневно, в том числе в субботу и воскресенье. Поэтому и необходимы гибкие условия труда и законодательное регулирование всех форм занятости, а также иной подход к расчету рабочего времени.