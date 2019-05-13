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13.05.2019 11:01
Рубрика: Видео

Видео: полицейские арестовали сотню стритрейсеров на спорткарах

Текст: Вадим Давыденко

Стритрейсеров, крутых парней, королей ночных улиц, любят впечатлительные девушки и производители дорогих спорткаров. Стритрейсеров, владельцев шумных машин с форсированными движками, терпеть не могут пожилые пешеходы, водители обычных авто с двигателями до 200 л.с., и, что особенно важно важно для нижеследующей истории, полицейские.

За бешеную гонку на автобане немецкая полиция задержала около 120 стритрейсеров на дорогих спорткарах. И изъяла все машины. Как гласит протокол, гонщики устроили "Евроралли" из норвежского Осло до чешской Праги, "праздник, состоящий из вечеринок в нескольких странах, через которые проходит маршрут".

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Часть пути участники ралли прошли без приключений, то есть не превышая скорость, но когда на юге Германии не сдержались и начали выжимать на трассе до 250 км/ч, возмутились остальные добропорядочные немецкие автомобилисты, владельцы громоздких лимузинов и вместительных семейных авто. Пунктуальные немецкие полицейские расценили "праздник, состоящий из вечеринок", как незаконное мероприятие, и на сутки с лишним задержали гонку.

После выписанных штрафов и разъяснительных бесед стритрейсеров таки стали отпускать небольшими группами. Как они дальше будут ехать со скоростью 80-100 км/ч на спорткарах - загадка.

Гоним авто из Беларуси: недорогие эксклюзивы по цене Lada Vesta
Голубя оштрафовали за превышение скорости
#видео #авто