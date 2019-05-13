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13.05.2019 09:00
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер на базе Polo

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Volkswagen Taigun Concept 2014. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Volkswagen Taigun Concept 2014. Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компания Volkswagen уже в следующем году может представить новый SUV. Предполагается, что он получит имя T-Sport и встанет на ступень ниже T-Cross, который, напомним, будет продаваться и на российском рынке.

Как сообщает индийский Autocar, новый бюджетный кроссовер получит статус глобальной модели. В основу T-Sport ляжет платформа MQB A0, на которой проектируется новая генерация Polo. Это значит, что Volkswagen, скорее всего, пойдёт по простому сценарию: в линейке останется только седан Polo, а одноимённый хэтчбек получит увеличенный дорожный просвет и внешность в стиле кроссовера.

Фото: Юрий Зубко / РГ
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Напомним, что на MQB A0 также создан Volkswagen T-Cross, продажи которого в Европе начались в прошлом месяце, а в скором времени он доберётся до России. T-Cross нацелен дать бой таким конкурентам, как Renault Kaptur, Kia Soul, Hyundai Creta, а высокий хэтчбек на базе нового Polo таким образом поборется с Kia Rio X-Line и Lada Xray Cross.

Производство VW T-Cross локализовывать в России если и планируют, то не в ближайшей перспективе. К нам кроссоверы будут поставляться с конвейера испанского завода компании, что безусловно скажется на ценнике. Европейская версия модели оснащается турботройкой 1.0 TSI мощностью 95 л.с. в паре с 5-ступенчатой "механикой". Также есть 115-сильный версия этого же мотора, которую можно заказать с 6-скоростной МКП или DSG.

Кроме того, в арсенале T-Cross 1.5 TSI с отдачей 150 л.с. и функцией деактивации двух цилиндров при минимальных нагрузках и дизельная "четвёрка" 1.6 TDI на 95 л.с.

Скорее всего, новый T-Sport позаимствует агрегаты (кроме дизеля) у стоящего на ступень выше T-Cross. Полный привод не предусмотрен ни для одной из этих моделей.

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#Volkswagen