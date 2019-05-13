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13.05.2019 17:20
Рубрика: Культура

XVI Международный конкурс Чайковского объявил своих участников

Текст: Ирина Муравьева
На пресс-конференции, в которой приняли участие вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский и сопредседатель Конкурса Чайковского Валерий Гергиев, были объявлены результаты отборочного тура, а также регламент работы предстоящего конкурса.
Валерий Гергиев и вице-премьер РФ Ольга Голодец на пресс-конференции, посвященной XVI Международному конкурсу имени П. И. Чайковского. Фото: Петр Ковалев/ТАСС Валерий Гергиев и вице-премьер РФ Ольга Голодец на пресс-конференции, посвященной XVI Международному конкурсу имени П. И. Чайковского. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Валерий Гергиев и вице-премьер РФ Ольга Голодец на пресс-конференции, посвященной XVI Международному конкурсу имени П. И. Чайковского. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

По итогам отборочного тура, проходившего в этом году в видео-формате, жюри XVI Конкурса Чайковского выбрало 231 участника из 954 претендентов для участия в 1 туре. Такое рекордное число конкурсантов объясняется в первую очередь тем, что в этом году была введена в Конкурс Чайковского новая номинация по двум специальностям: "Медные духовые" и "Деревянные духовые". Это добавило к стандартному числу участников (по 25 конкурсантов в инструментальных номинациях и 60 вокалистов) еще 95 новых конкурсантов - духовиков.

Фото: Анатолий Медведь/РГ
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Также было отмечено, что жюри на этот раз будет работать в одном и том же составе и на отоброчном, и на конкурсных турах. Кроме того, как подчеркнул Гергиев, члены жюри обязаны присутствовать на всех конкурсных турах лично. По прежней практике, учитывая занятость и гастрольные графики известных музыкантов, входящих в жюри, допускалось присутствие членов жюри на выборочных турах. Практика эта себя не оправдала, и теперь в полном состав жюри будет присутствовать все 12 дней конкурса. В этом году жюри возглавили: Денис Мацуев (фортепиано), Мартин Энгстрём (скрипка), сэр Клайв Гиллинсон (виолончель), Сара Биллингхёрст-Соломон (сольное пение), Денис Буряков (деревянные духовые), Йен Боусфилд (медные духовые).

Фото: AP Photo/Ariel Schalit
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Члены жюри уже приступили к работе, отсмотрев видео-материал отборочного тура, а это, по словам Гергиева, десятки и сотни часов музыки. Теперь после открытия Конкурса 17 июня в Большом зале консерватории начнутся конкурсные прослушивания 1 тура в Москве ("Фортепиано” и "Скрипка”) и в Петербурге ("Виолончель", "Сольное пение", "Духовые инструменты"). Второй тур продлится в зависмости от номинаций до 21 - 25 июня. Результаты 3 тура будут объявлены по окончании последнего конкурсного дня во всех номинациях - 27 июня в 22.30.

Награждение и концерт лауреатов состоится 28 июня в Москве и впервые пройдет в Концертном зале "Зарадье", а на следующий день Гергиев объявит выбранного им лично, как Председателем всех жюри, обладателя Гран-при XVI Конкурса Чайковского. Это случится во время концерта лауреатов в Петербурге в Мариинском театре-2.

Кстати

Также уже известно, где запланированы мировые дебюты победителей XVI Конкурса Чайковского: на 74-м Международном фестивале фортепианной музыки им. Шопена (9 августа 2019 года), в Карнеги-холле в Нью-Йорке (27 октября 2019 года) и на фестивале"360 градусов” в Мюнхене (31 января-2 февраля 2020 года). Кроме того, в октябре лауреатам конкурса предстоит масштабный тур по городам Японии и Южной Кореи.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В списке призов Конкурса Чайковского в этом году появится новый спецприз в номинации "Сольное пение" - "Памяти Дмитрия Хворостовского" (15000 долларов) и выступление призера в Красноярске, в родном городе певца.

Трансляции конкурса будет вести курпнейший мировой канал классической музыки medici.tv. По статистике, на прошлом Конкурсе Чайковского трансляции туров смотрели 10000000 зрителей из 187 стран мира и 13000 городов. XVI Конкурс Чайковского ждет новых рекордов. И, разумеется, новых имен.

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