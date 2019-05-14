Эксперт по угонам назвал самые опасные для автовладельцев ситуации

Современные угонщики не гнушаются идти на откровенный разбой, поэтому владельцам дорогих автомобилей стоит быть осторожными, даже находясь в салоне своей машины. Об этом заявил руководитель управления андеррайтинга компании "АльфаСтрахование" Илья Григорьев.

"Наиболее опасны ситуации, при которых угонщика не смущает сидящий внутри машины человек. Остерегайтесь автоподстав, особенно за городом, и всегда блокируйте двери, находясь внутри авто", - приводит слова специалиста пресс-служба компании.

Илья Григорьев добавил, что чаще всего, по его сведениям, автоугоны происходят на неохраняемых парковках рядом с торговыми и офисными зданиями, фитнес-центрами, супермаркетами и госучреждениями.

"В таких местах машина может ждать владельца по несколько часов, поэтому у преступника достаточно времени, чтобы присмотреть подходящее транспортное средство и реализовать задуманное", - отметил эксперт.

По его словам, нередко угоны происходят также с не оснащенной шлагбаумом придомовой территории и из гаражей.

Добавим, что страховая компания подвела первые печальные итоги угонов в 2019 году. Если судить по соответствующими страховым случаям, в январе-марте чаще всего угонщики интересовались автомобилями Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia. Доля угонов первой модели (от числа всех застрахованных машин такой марки) составила 3,01%, второй - 0,66%, третьей - 0,65%. В топ-10 также вошли Toyota Camry (0,62%), Toyota Land Cruiser Prado (0,38%), Hyundai Tucson (0,31%), Kia Ceed (0,29%), Lexus RX (0,27%), Hyundai Solaris (0,2%) и Kia Rio (0,18%).