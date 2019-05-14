Лукашенко привел к присяге судью Конституционного суда

От судей Конституционного суда белорусский лидер ждет конкретных предложений по совершенствованию Конституции страны. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 мая на церемонии приведения к присяге судьи КС Аллы Бодак. Ранее она была назначена на эту должность президентским указом, сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко пожелал профессиональных успехов новой судье, отметив, что ее сегодняшняя подпись в акте о принесении присяги является важнейшей в жизни. "Не каждому дается такое право и такая возможность - быть членом самого высшего суда в нашей стране", - подчеркнул президент. Он позитивно оценил богатый опыт работы Бодак, в том числе, в статусе заместителя министра юстиции, деятельность в качестве руководителя парламентской комиссии.

"Творческой лабораторией ведущих юристов" назвал КС глава государства, отметив, что именно от высококлассных юристов этого суда ждет конкретных предложений по совершенствованию Основного закона Беларуси. "Прошу вас быть и творческими людьми. Не только давать заключения, вести споры и диалоги. Страна от вас ждет предложений по совершенствованию нашей Конституции и всего массива законодательства", - резюмировал президент.

После принесения судьей присяги руководитель страны вручил ей удостоверение судьи КС и подарочный экземпляр Конституции страны. На церемонии также присутствовали председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, Верховного и Конституционного судов.

Местные источники отмечают, что у бывшего заместителя министра юстиции РБ богатый профессиональный и жизненный опыт. В памяти у Аллы Николаевны остались и годы, проведенные вместе с родителями на Украине, в России, Монголии, Венгрии. "Путешествовать мне тогда очень нравилось", - поделилась она не так давно своими впечатлениями юности с белорусскими журналистами. И сейчас, пояснила она, "я нормально воспринимаю напряженную работу, когда удовольствие приносит не только результат, но и сам процесс".

Говоря о перспективах развития юридической практики в республике, Алла Бодак дала понять, что в настоящее время законодателям, в частности, надо думать и над созданием механизма прогнозирования последствий принятия законов, уметь на момент их написания видеть, как они будут реализовываться на практике.

Известный французский философ Жан-Жак Руссо говорил: "Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения их пригодности для данного общества". Но для этого, полагает Бодак, нужен инструментарий, необходимо проводить по законопроектам научные экспертизы не только в области права, но и гуманитарные исследования с точки зрения культурологии, психологии, традиций общества. Именно это "позволит минимизировать случаи, когда закон еще не вступил в силу, а уже нуждается в доработке".