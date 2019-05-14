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14.05.2019 10:39
Рубрика: Общество

Новые проекты школьных стандартов оценили более пяти тысяч экспертов

Текст: Ксения Колесникова
Новые проекты школьных стандартов (ФГОС), в которых прописаны конкретные требования по каждому учебному предмету, оценили уже более пяти тысяч экспертов. Документ был выложен не сайте preobra.ru и проходил общественное обсуждение в течение месяца. В целом он собрал более 717 000 просмотров, сообщает министерство просвещения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На основе стандартов будут составляться все учебные программы, учебники, задания ЕГЭ. То есть это один из важнейших документов, который определит содержание всего школьного образования в России на многие годы вперед. 

Фото: iStock
Младшие братья и сестры смогут учиться в одной школе со старшими

- Стандарты - ключевые документы в сфере образования, опора учителям в преподавании каждого предмета, - пояснили в министерстве. - Дискуссия вокруг изменений ФГОС вызвала активную реакцию у педагогического и экспертного сообщества. По итогам обработки данных собрано более 2000 предложений по совершенствованию ФГОС начальной школы, а также свыше 5600 предложений по стандартам основного общего образования (5-9 класс - прим.ред.). Их детальный анализ будет передан в специальную рабочую группу по доработке проектов ФГОС.

Самый большой интерес в начальной школе вызвали требования по русскому языку (свыше 286 поступивших предложений). В средней школе среди предметов самым обсуждаемым также стал русский язык, собрав около 600 предложений. 

- Работа по новым стандартам облегчит диалог между семьей и школой, - считает председатель Центральной предметно-методической комиссии ВсОШ по географии  Дмитрий Богачев. - Основная цель этих стандартов - формирование единого образовательного пространства в стране с учетом региональной специфики каждого субъекта, входящего в состав России, и его населения.

Общество Образование Реформа образования
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