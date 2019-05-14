Новые проекты школьных стандартов оценили более пяти тысяч экспертов

На основе стандартов будут составляться все учебные программы, учебники, задания ЕГЭ. То есть это один из важнейших документов, который определит содержание всего школьного образования в России на многие годы вперед.

- Стандарты - ключевые документы в сфере образования, опора учителям в преподавании каждого предмета, - пояснили в министерстве. - Дискуссия вокруг изменений ФГОС вызвала активную реакцию у педагогического и экспертного сообщества. По итогам обработки данных собрано более 2000 предложений по совершенствованию ФГОС начальной школы, а также свыше 5600 предложений по стандартам основного общего образования (5-9 класс - прим.ред.). Их детальный анализ будет передан в специальную рабочую группу по доработке проектов ФГОС.

Самый большой интерес в начальной школе вызвали требования по русскому языку (свыше 286 поступивших предложений). В средней школе среди предметов самым обсуждаемым также стал русский язык, собрав около 600 предложений.

- Работа по новым стандартам облегчит диалог между семьей и школой, - считает председатель Центральной предметно-методической комиссии ВсОШ по географии Дмитрий Богачев. - Основная цель этих стандартов - формирование единого образовательного пространства в стране с учетом региональной специфики каждого субъекта, входящего в состав России, и его населения.