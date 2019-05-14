Кино - это фабрика не просто грез, но грез, которые надо уметь сохранять. Тогда и грезы былых времен не уходят в прошлое, а продолжают оставаться актуальными и увлекательными.

Карен Георгиевич Шахназаров, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", вспоминает, что, оценив однажды со своей командой огромное мосфильмовское собрание артефактов советского кино - реквизита, костюмов, исторических авто, - понял, что история киностудии заслуживает хотя бы небольшой экспозиции. Когда ее организаторы перестали справляться с потоком посетителей, при студии создали музей и экскурсионное бюро. Сегодня в музей "Мосфильма" приходят около 100 тысяч посетителей каждый год.

...Это одновременно и выставка антикварной утвари, и музей исторического платья, и гараж раритетных авто от "Роллс-Ройса" 1913 года до "Мерседеса" 1938-го, интересных не только возрастом, но и тем, что их баранки крутили Смоктуновский, Тихонов и Папанов, а из окон стрелял Высоцкий. А неподалеку выстроено сразу несколько старинных городов, так похожих на настоящие, что не сразу понимаешь, что эти стены - не кирпич, а гипсокартон.

Многие экспонаты пришли в этот музей из картин Карена Шахназарова, не только гендиректора "Мосфильма" и одного из создателей музея, но и кинорежиссера. И потому лучшего экскурсовода по музею "Мосфильма" нам, конечно, было не найти.

...Когда 49 лет назад на экраны вышел фильм Эдмона Кеосаяна, то по Москве пошла легенда: Алмазный фонд передал "Мосфильму" настоящую корону Российской империи - уж очень ярко она сверкала. Она и в зале Музея переливается сейчас так, что мимо нее не пройдешь.

Корона Российской империи

Красиво, да? Но настоящий бриллиант на пленке так не сверкает, он выглядит как обычное стекло. А вот чешское стекло на свету играет прекрасно, потому в кино все драгоценности сделаны из него, и эта корона в том числе. Ее можно увидеть также на голове Джулии Ормонд в фильме "Молодость Екатерины", она также украшает постер сериала "Романовы".

Макеты для комбинированных съемок

Был у нас когда-то цех комбинированных съемок и при нем - макетный цех, где делали вот такие макеты танков, поездов, самолетов. Узнаете Ту-154 из "Экипажа" Митты? А вот маленький поезд из "34-го скорого" - на окне огонь нарисован. Был на "Мосфильме" и покрасочный цех, там красили ткани, которые сейчас продаются в любых количествах, был цех точной механики, где умельцы переделывали нашу технику под импортную... Новые технологии упразднили эти производства.

"Волга" из "Бриллиантовой руки"

А вот одна из автозвезд нашего кино. Героиня и "Берегись автомобиля", и "Бриллиантовой руки", в ней можно увидеть и Олега Ефремова в "Трех тополях на Плющихе". И я ее в серый цвет перекрашивал в "Ядах, или Всемирной истории отравлений". Зачем перекрашивал? А чтоб кадр получился. Мне нужен был серый цвет. Цвет кадра так же важен, как и костюмы, и реквизит, все должно вместе смотреться так, как нужно режиссеру. Иногда нужно перекрасить машину, чтоб подчеркнуть тон платья.

Диван из "Войны и мира"

Еще один раритет - он из усадьбы XVIII века, то есть абсолютно соответствует времени, о котором снимался фильм. В картине он стоял в доме Болконских. Наши реставраторы обновили обивку, а внутри все тот же конский волос. Он долговечный, хоть и сидеть на таком диване, говорят, жестковато - это должен был знать Анатолий Петрович Кторов, он играл старого князя Болконского.

Грузовик "Магирус"

107 лет этой машине - на таких "Магирусах" ездили немцы в Первую мировую. У него и корпус 107-летней давности, и движок, и даже литые каучуковые шины ни разу не менялись. Они, видите, все потрескались, но при этом отлично идут по гвоздям, доскам и гравию. Правда, когда этот движок работает, разговаривать рядом практически невозможно - очень уж громко ревет.

Карета Калиостро

Это ее молодой барин уговаривал кузнеца в "Формуле любви" чинить как можно дольше, чтоб не уезжал граф Калиостро. ("За день починишь?.. А за два?.. А за пять?.. А за десять?" - "За десять одному не справиться, помощник нужен". - Ред.) Карету снимали еще в "Войне и мире": на ней Наташа Ростова покидала Москву во время пожара. XIX век, а выглядит благодаря нашим реставраторам как новая.

Танки из "Белого тигра"

Сам Белый тигр знают все, кто видел фильм. А вот этот танк, американский M3 General Lee, участвовавший в наших кинобоях, заметили только специалисты. Между тем это точная копия редкого танка, поставлявшегося по ленд-лизу, - до последней заклепки сделанная уникальным мастером-энтузиастом из-под Новосибирска Вячеславом Веревочкиным, собиравшим танки военной эпохи для кино и не только. Все остальные танки, которые вы видите в фильме, приписаны к нашей военно-технической кинобазе и почти все - участники войны.

Декорации старой Москвы и Санкт-Петербурга

А у вас под ногой настоящий булыжник. Эта старая Москва была построена в 2003-м для "Всадника по имени Смерть", по булыжнику ходили Борис Савинков - Андрей Панин, Азеф - Дмитрий Дюжев, ездили пролетки. Строили на совесть, с соблюдением деталей - эпоха должна в кино воссоздаваться скрупулезно, иначе не поверят, и тут, по-моему, все удалось. Декорацию Людмилы Кусаковой мы не стали разбирать, оказалось, что тут, меняя вывески и цвет стен, можно воссоздать и русскую провинцию, и старый Тифлис, и города 80-х, и даже Париж! Мы тут построили и старый Петербург. По-моему, очень похожий на настоящий! Таким образом, у кинематографистов появилась уникальная возможность снимать в одном месте обе старые столицы. В этих декорациях снято уже снято 100 картин - "Бедная Настя", "Статский советник", "Мертвые души", "Доктор Живаго"...

Технология

Гипсовые маски

Да, они очень похожи на посмертные, но пугаются тут только экскурсанты. Для кинематографиста это инструментальная вещь: прежде чем наложить грим на лицо актера, гример "примеряет" его на слепок лица. Особенно это важно при создании сложного грима - Лешу Верткова, сыгравшего главную роль в фильме "Белый тигр", гримировали несколько часов, чтоб показать, как он был обожжен в танке.

Но, согласитесь, из этих масок получаются прекрасные скульптурные портреты, мгновенно узнаешь Миронова, Рыбникова, Броневого, Яковлева, Рину Зеленую...

Подробности

Зал костюмов

В кино если чего-то хочешь добиться - надо организовать не только работу на площадке, но и производство. Для фильма "Анна Каренина. История Вронского" и одноименного сериала мы сшили несколько тысяч платьев и костюмов, это был колоссальный труд: эскизы, выкройки, сметы, подбор тканей...

Вот костюмы царя и царицы к "Борису Годунову" Сергея Бондарчука 1986 года - видно, какая за этим стоит работа художников по костюмам, от создания эскизов до работы иглой. Все сделано с исторической точностью, всюду натуральные ткани, вручную отделанные, где нужно украшенные камнями. Такие рисунки на экране прекрасно смотрятся, вещь сразу получает дополнительный объем...

История

Бык из "Всемирной истории отравлений"

Это муляж - и бык, растянутый на веревках, и человек в кровавой тряпке внутри быка... В "Ядах, или Всемирной истории отравлений" надо было отравленного Чезаре Борджиа (Андрея Панина. - Ред.) искупать в бычьей крови, чтоб исцелить от яда. Андрей сидел в муляже, но надо было и живого быка доставить на площадку: показать, как его ведут к алтарю, чтоб зарезать. Разумеется, бык не пострадал. Но мы организовали практически военную операцию: вызвали на площадку врачей, ветеринаров, пожарных с брандспойтами... Даже снайперы с ружьями, заряженными снотворным, тут были.

Съемка длилась минут 40, а в фильме все заняло секунд 30.

Борджиа, кстати, по сюжету исцелился.

Кстати

Музеи при киностудиях

Музей киностудии Warner Bros (Бербанк, США)

В экспозиции - пианино Сэма из "Касабланки", костюмы Хэмфри Богарта и Ингрид Бергман, шляпы Одри Хепберн", оригиналы сценариев и личные адресные книги братьев Уорнер, статуэтки Оскара, мотоцикл Джеймса Дина, многочисленные письма. Отдельный зал посвящен "Гарри Поттеру".

Melody Ranch Museum (Лос-Анджелес)

Киностудия-ранчо, прежде называлась Monogram Studios Western, здесь снимались вестерны. На территории - декорации банка, тюрьмы, магазина, гостиницы, церкви, конюшни, бара - все в стиле Дикого Запада. В числе экспонатов вестерн-реквизит, ретроавтомобили, изрешеченные пулями, повозки и танки.

Cinmathque Franaise (Париж)

Из 7 этажей 4 отведено под выставочное пространство, кинозалы, библиотеку. В коллекции 60 тыс. фильмов, документы по истории кино, в т.ч. рукописи сценариев, техника, костюмы, декорации. Среди экспонатов первые кинокамеры, платье Вивьен Ли из "Унесенных ветром", кафтан Николая Черкасова из "Ивана Грозного".