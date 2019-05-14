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14.05.2019 12:56
Рубрика: ПДД

Названы главные причины ДТП в Москве

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Владимир Гердо / ТАСС Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Столичный Центр организации дорожного движения составил рейтинг самых частых причин аварий на дорогах Москвы.

Фото: Mercedes-Benz
В ЦОДД выяснили, владельцы каких машин чаще нарушают ПДД

По данным официального сайта мэра, в столице есть более 200 аварийно опасных участков. Там ДТП происходят чаще всего. Самая серьезная причина аварий со смертельным исходом - превышение скорости, отмечают в ЦОДД. "Последствия от ДТП на больших скоростях самые тяжелые, - считают аналитики центра. - Поэтому мы считаем, что в городе нужно ввести штрафы за превышение скорости больше чем на 10 километров в час". Сейчас под знаком "80" можно лететь 99 - и штраф не придет.

Среди других частных причин аварий в ЦОДД выделяют несоблюдение дистанции, нарушения очередности проезда и правил перестроения, а также неправильный проезд пешеходных переходов.

 