Видео: Под Тулой образовался провал с пятиэтажный дом

В селе Дедилово Тульской области образовался провал глубиной с пятиэтажный дом. Земля обвалилась всего в двадцати метрах от жилого дома.

По словам местных жителей, образовался провал диаметром метров тридцать, в разрезе видны слои известняка. Этот земельный участок недавно купил житель областного центра под дачу. Теперь рядом с его домом страшно ходить.

ЧП произошло 8 мая, но, как рассказал "РГ" местный житель Валерий Шемякин, реакции властей до сих пор не было. Опасное место огородили лентой, чтоб не ходили, и все. Однако уже заметны новые трещины, не исключено, что движение земли продолжится.

- Сейчас еду в министерство экологии и природных ресурсов. Там про нашу беду знают, но пока никак не ответили. Мы живем в таком месте, где запросто можно провалиться под землю вместе с домом и всеми дворовыми пристройками, - рассказал "РГ" житель села Дедилово Валерий Шемякин. - Я поднимал документацию и выяснил, что рядом с нашими домами восемь карстовых озер. Плюс - заброшенные шахты, которые толком не законсервировали.

"РГ" уже писала о проблемах села Дедилово ("Приезжайте, посмотрите на камыш" - "РГ" от 31.05.2018 г.). После статьи, как рассказал Шемякин, в бюджете этого года заложили средства на обследование земельных участков в связи с подтоплением. Но теперь, похоже, многострадальные жители Дедилова столкнулись с новой бедой.