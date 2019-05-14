Такси становится ближе к клиенту. Этому способствуют и административные шаги, и само развитие бизнеса - в частности, появление в этой сфере крупных федеральных игроков. Власти с переменным успехом противостоят нелегалам, местные компании учатся по-новому бороться за клиента, а пассажиры, как обычно, ищут, где подешевле. Корреспонденты "РГ" выяснили, как обстоят дела в этой сфере.

Едут на желтый

В тульской региональной Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси опасаются, что требование, согласно которому с 1 августа работать в режиме такси могут лишь машины с желтыми номерными знаками, загонит таксистов в тень.

По сути, процесс превращения таксистов в "бомбил" активизировался в 2014 году, когда тульские власти решили перекрасить все такси на столичный манер в желтый цвет. С тех пор желтых машин на улицах Тулы больше не стало. При том, что таксовать туляки, конечно, не прекратили. А с появлением в регионе федеральных сетевиков - "Яндекс-такси" и "Такси "Максим" - у потребителей практически нет претензий к этой услуге: тарифы вполне приемлемые, машины приезжают даже в отдаленные районы через несколько минут.

Появление в регионе федеральных сетей и "перекраска" местных такси в желтый произошли почти одновременно. По данным ассоциации, в 2013 году Тульская область была на седьмом месте в России по количеству легальных ИП - таксистов. Сегодня - в последней десятке. Если до введения цветовой градации тульский минтранс выдал 4,5 тысячи разрешений на работу в режиме такси, то после этого индивидуальных предпринимателей, официально работающих в этой сфере, осталось около 350. Многие ушли к сетевикам и продолжили трудиться, отдавая им определенный процент.

- Процесс легализации таксистов выглядит так: надо прийти в минтранс, написать заявление и получить справку, потом с ней на желтой машине приехать в ГИБДД за желтыми номерами. Затем - опять в минтранс за новым разрешением. Промышленность желтые автомобили не выпускает, значит, купив машину, надо ее перекрашивать. На это требуются время и деньги. Зачем в провинции нужны желтые такси? Выделенных полос для общественного транспорта в Туле нет, льгот на платных стоянках - тоже. А кто должен платить за время ожидания на парковке - таксист или пассажир? - рассуждает исполнительный директор Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси Олег Бекетов. - Что делает в этой ситуации индивидуальный предприниматель? Снимает атрибутику и регистрируется в "Такси "Максим" или "Яндексе". Ничего перекрашивать не надо, документы не нужны, налоги платить не требуется. Можно работать и на арендованных машинах.

Поначалу таксисты пытались бороться с "желтизной". ИП регистрировались в соседних регионах, где нет подобного требования, и заключали соглашения на обслуживание тульских пассажиров. Но с этого года все подобные договоренности расторгнуты. Каких-либо субсидий на перекрашивание машин ни в областном, ни в муниципальных бюджетах не предусмотрено - предпринимателям предлагают лишь микрозаймы под низкий процент.

Водитель Роман (имя изменено. - Прим. авт.) рассказал "РГ", что таксует уже несколько лет. В свое время купил специально для этого подержанный "Рено". Сначала оформил ИП, потом "закрыл фирму" и зарегистрировался в федеральной сети. При регистрации никаких документов, медицинских справок не потребовалось, даже осмотра машины не было. В прошлом году перешел на газомоторное топливо - уверен, что на бензине можно разве только концы с концами сводить. В среднем зарабатывает 250 рублей в час. По его словам, главное - держать высокий рейтинг, тогда заказы хорошие предлагают. Рейтинг снижается, если есть жалобы пассажиров, отказ от поездки (например, не посадил в машину пьяную компанию) или взял заказ и не приехал. Все остальное никого не интересует.

Получается, что с заходом в регион крупных федеральных компаний все вроде довольны: пассажирам хорошо, потому что такси быстро приезжают и меньше берут оплату, водители имеют возможность заработать без лишних хлопот. Одна проблема - безопасность поездки: нет гарантий, что за вами приедет профессиональный и трезвый водитель на нормальной машине.

Конкуренция возможна

Как только машины с наклейками "Яндекс. Такси" появились на улицах Белгорода, водители крупных парков областного центра забеспокоились: стоимость поездки на привязанных к агрегатору авто была существенно ниже. Разница в 50 рублей для белгородца - весомый аргумент, и в таксопарках констатировали: отток клиентов начался.

Больше всего негодовали водители "Городского такси" - пожалуй, одного из самых популярных в городе.

"Зачем нужны такси желтого цвета, если нет выделенных полос и льгот на стоянках?"

- Все эти годы мы создавали себе репутацию, - рассказывает водитель "Городского такси" Николай. - И вот появился конкурент. А люди не понимают, что громкое название - это бренд не таксопарка, а просто автоматической системы, которая их заказы обрабатывает. И случись что с вами в пути - отвечать будет водитель, а не компания. И много ли вы отсудите в таком случае?

Впрочем, опасения крупных местных игроков вскоре сошли на нет: стоимость поездки на авто агрегатора и местных компаний сегодня отличается несущественно, а то и вовсе одинакова. Интересно другое. Вызов машины агрегатора заказов - процедура более длительная. Если нет приложения или по каким-то причинам оно медлит с определением места вызова, можно позвонить по телефону - как в "обычное" такси. И тут начинается: "Автовокзал Белгорода? Это проспект Богдана Хмельницкого? Дом? И куда едем? Разумное? Это поселок городского типа?" И так далее - вплоть до уточнений вроде "это улица или проспект". Местные диспетчеры, годами принимающие вызовы, куда более понятливы. Плюсом общения с "сетевиком" можно назвать заранее рассчитанную стоимость поездки: в остальных компаниях ее посчитает счетчик.

Надо сказать, что в местных таксопарках сразу отметили слабое место агрегатора: полную обезличенность. И стали действовать по-своему. К примеру, в одной из компаний начали записывать имя клиента.

- Согласитесь, приятно, когда я с вами не просто здороваюсь, а называю по имени? А у нас в системе еще и отмечено, как часто вы ездите и что вы - хороший человек, - улыбается таксист Николай. - Мы ведь тоже вам оценки ставим.

Параллельно с развитием легального рынка активизировались и так называемые бомбилы. На импровизированных парковках в пригородах машины известных таксопарков порой соседствуют с теми, кому нужнее "не шашечки, а ехать". При этом их цены запредельно высоки: ведь, скорее всего, из города каждый уедет пустым. Если нелегалы каждый день выезжают из дома в поисках случайных клиентов, значит, такие клиенты есть.

Игра по-крупному

В Ярославской области, по мнению представителя бизнеса таксоперевозок, просившего не называть его имени, на этом рынке сегодня все решают агрегаторы - "Яндекс", "Сити-Мобил" и федеральная сеть "Максим".

- Они устанавливают расценки и диктуют правила. Идет борьба за рынок между учредителями этих компаний, и все. Маленькие игроки не понимают, как и зачем работать дальше, - говорит предприниматель.

При этом качество перевозок, по словам ярославца, не улучшилось, потому что услуга стоит "ничтожно мало". По этой причине за рулем часто оказываются непрофессионалы и те, кто только-только получил права, поскольку "никакой уважающий себя водитель не будет ездить по таким расценкам".

С помощью приложения потребитель получает несколько вариантов поездки от разных компаний

Хотя, с точки зрения потребителей, это "ничтожно мало" для кошелька вполне ощутимо. Например, от самого крупного ТЦ в центре города до поселка Прибрежного на окраине Ярославля можно доехать за 200-350 рублей - в зависимости от класса такси. Для кого-то дешево, для кого-то не очень.

Но главное все же - качество оказываемой услуги. А с этим, судя по отзывам в интернете, действительно все отнюдь не радужно. Так, машины одной из известных в городе фирм такси регулярно становятся участниками ДТП, но и в адрес многих других компаний претензий достаточно. Например, таких: "На просьбу перестать ехать по встречной полосе с постоянным превышением скорости водитель матом попытался меня заткнуть. В итоге мы с ребенком ехали с постоянным превышением скорости. Выводы делайте сами".

Чтобы повысить безопасность таксоперевозок, чуть меньше года назад правительство региона и "Яндекс. Такси" заключили соглашение, предусматривающее меры по их легализации и контролю качества.

- Документ направлен на повышение безопасности при поездках в такси, - пояснил при его подписании заместитель председателя правительства области Максим Авдеев. - "Яндекс. Такси" будет заключать договоры только с теми перевозчиками, которые имеют соответствующие разрешения.

Сегодня всю информацию о выданных перевозчикам разрешениях компания-агрегатор получает в открытом доступе на сайте областного департамента транспорта. В этом списке - больше двухсот перевозчиков: примерно 150 индивидуальных предпринимателей и полсотни ООО. Причем здесь же размещена информация об используемых ими автомобилях и сроках действия разрешений на перевозки.

Правда, как говорят специалисты, полностью проблему это пока не решает. Во-первых, агрегатор на рынке не один, а, во-вторых, законодательство не предусматривает запрета на их работу с нелегальными перевозчиками. А чем больше клиентская база агрегатора, тем эффективнее его работа.

Получать услугу такси, сопоставимую по показателям "цена - качество", по мнению ярославских транспортников, сегодня неплохо помогает, например, приложение "СравниТакси", когда не надо забивать в поисковике название агрегатора или фирмы такси, а достаточно просто обозначить маршрут поездки. Потребитель в этом случае получает сразу несколько вариантов от разных компаний, и его задача - лишь отдать кому-то предпочтение. У перевозчика с низким рейтингом шанс быть выбранным окажется минимальным.