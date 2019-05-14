ФСИН объяснила ролик с "расстрелом" осужденных в Бурятии

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Бурятия объяснили появление в Сети клипа о работе сотрудников пенитенциарной системы.

В двухминутном видео работники бурятского УФСИН под энергичную музыку размахивают российским флагом, поют о долге, службе и льготах. Есть в ролике и пара эпизодов, из-за которых клип разлетелся по Сети и собрал много негативных комментариев. В одном девушки в форме заламывают руки молодому человеку в робе осужденного. В другом - сотрудник ФСИН целится из арбалета в яблоко на голове молодого человека в арестанской одежде. Внимание на видео обратила региональный омбудсмен - она направила обращение в ФСИН и прокуратуру с просьбой проверить содержание ролика.

- Видеосюжет снят в рамках творческого конкурса, приуроченного к Дню оперативного работника. Целью клипа является популяризация службы в оперативных подразделениях уголовно-исполнительной системы. Использованный сценический образ преступности не имеет отношения к конкретным лицам, отбывающим наказание, - сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы бурятского УФСИН. Она подчеркнула, что в клипе снимались исключительно сотрудники ведомства.

Другой собеседник агентства рассказал, что видео предназначалось для внутреннего использования, публикация его в соцсетях не планировалось. Клип появился в официальном аккаунте регионального УФСИН в Instagram и вскоре был удален оттуда. Однако видео успело разлететься по Сети.