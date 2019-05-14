Омбудсмен Бурятии попросит проверить ролик сотрудников УФСИН

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова планирует обратиться в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) РФ с просьбой провести проверку появившегося в интернете ролика, изготовленного в Управлении ФСИН России по Республике Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на слова самой Жамбаловой.

"Мы сейчас направляем официальное обращение во ФСИН России и в прокуратуру Бурятии с просьбой провести проверку по факту изготовления данного ролика, по вопросу поведения должностных лиц и позиционированию в целом службы", - цитирует ее слова агентство.

В республиканском управлении ФСИН, в свою очередь, подтвердили, что ролик снят ими для некого конкурса, пообещав предоставить другие подробности позже.

Видеоролик, появившийся в Сети в понедельник, уже набрал десятки тысяч просмотров и вызвал шквал критики со стороны пользователей. Снятый в формате музыкального клипа, где несколько человек поют песню, он рассказывает о преимуществах работы в ведомстве и агитирует приходить туда трудиться. Но пользователей смутил не столько аудио-, сколько видеоряд. В частности, в видео есть моменты, на которых одному персонажу в черной робе, который изображает заключенного, заламывают руки, а во второго целятся из арбалета.

К слову, это не первый ролик, снятый ведомством и вызвавший скандал после опубликования. Самым знаменитым, пожалуй, до сих пор остается видео владивостокских таможенников 2011 года, где рассказывалось о "нелегкой доле" сотрудников госоргана. На кадрах мелькали полуобнаженные девушки, прикрывающиеся таможенными декларациями, инспектор, развлекающая коллег энергичным танцем на столе, и веселые таможенники, катающиеся в форме по полу. Тогда участников скандального видео после всех проверок лишили премии.