В нацпарке Приморья "Земля леопарда" установят укрытия для фотографов

На территории национального парка "Земля леопарда" в Приморье установят несколько укрытий для фотографов, откуда они смогут снимать животных в естественной среде обитания, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" им. Н. Воронцова.

В мире подобный опыт широко используется на различных природных особо охраняемых территориях. Так называемые фотолабазы, с одной стороны, позволяют не тревожить животных, с другой - обезопасить фотографа от хищников.

Сейчас на территории национального парка действует один фотолабаз. К слову, именно воспользовавшись им, в марте этого года иностранные туристы сфотографировали леопарда. Но запросов на подъемные съемки становится все больше, и такой интерес подтолкнул нацпарк к созданию целой сети укрытий. Новые сооружения должны появиться уже осенью.

"Помимо леопарда наши посетители получат шанс увидеть в дикой природе и сфотографировать амурского тигра, дальневосточного лесного кота, гималайского медведя, харзу, черного грифа и многих других животных. Все будет зависеть от усидчивости, удачи и мастерства фотографа", - рассказал директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

Проект, получивший название "Дикий Дальний Восток", будет реализован при поддержке благотворительного фонда АНО "Дальневосточные леопарды". По словам генерального директора фонда Елены Гангало, проект, хотя и относительно недорогой, но очень важный.

"Ведь фотографию не зря называют тихим оружием просвещения", - пояснила она, отметив, что на первом этапе фотолабаза разместят в шести точках.

Справка "РГ"



Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. В начале 2000-х численность этих животных не превышала 30 особей, и почти все они обитали в России. Сегодня, благодаря предпринятым мерам по охране, в том числе созданию национального парка "Земля леопарда", их количество заметно выросло. Так, в 2018 году на территории нацпарка проживало уже 113 леопардов - 91 взрослая особь и 22 котенка. Причем самок ученые насчитали больше, чем самцов, что является залогом роста популяции.