СКР возбудил дело о геноциде мирных жителей в Новгородской области

Следственный комитет России возбудил дело о геноциде по факту обнаружения массового захоронения мирных граждан у деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области. Пока обнаружены останки 42 человек, среди них трое детей и беременная женщина.

Как сообщает СК России, в общей сложности у деревни Жестяная Горка в 1942-1943 годах было убито порядка 2,6 тысяч человек. Ведомством установлено, что массовые расстрелы проводила "тайлькоманда", сформированная из сотрудников полиции безопасности и службы безопасности рейхсфюрера СС.

Также выяснено, что в состав группы входили 33 карателя, являвшихся выходцами из Латвийской ССР. Руководил группой немецкий генерал Герцог Курт. В мае 1945 года он был взят в плен советскими войсками и два года спустя был осужден Военным трибуналом Ленинградского военного округа. В мае 1948 года Курт умер в лагере под Воркутой.

Сами же каратели после окончания войны избежали суда, они покинули территорию СССР и скрылись в США, ФРГ и Канаде.

В СКР отмечают, что массовые расстрелы мирных граждан проводились в рамках плана "Ост", который предусматривал убийство славян, евреев, цыган.

В рамках расследования уголовного дела о геноциде сотрудники СКР намерены установить личности погибших граждан, для этого планируется создать банк данных ДНК. По предварительным данным, у Жестяной Горки были убиты жители окрестных деревень из Ленинградской, Псковской и Новгородской областей, также карательные отряды расстреливали военнопленных.

О трагедии у Жестяной Горки жители Батецкого района Новгородской области знали, несколько лет назад на месте массовых расстрелов появился памятный знак. Этой весной на территории поисковые отряды начали раскопки у места, где, по данным старожилов, проводились расстрелы. Практически сразу волонтеры обнаружили массовое захоронение. Информация была незамедлительно передана в СК, сотрудники которого начали расследование обстоятельств случившегося.

У деревни также найдены гильзы иностранного производства и другие свидетельства того, что преступления совершались оккупантами.