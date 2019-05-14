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14.05.2019 12:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Стало известно, в каких регионах россияне арендуют дачи на выходные

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Карелия и Ленинградская область вошли в пятерку регионов России, где чаще всего бронируют дачные дома для отдыха нынешним летом. Республика возглавила топ.

Фото: iStock
Стало известно, где россияне проведут майские праздники

Подготовил рейтинг российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. За основу были взяты данные по заказу домов для проживания с 1 июня по 31 августа 2019 года. Как правило, арендуют дачу на две семьи, плата составляет от 3,2 до 5,7 тысячи рублей в сутки.

Наибольшей популярностью такой вид отдыха пользуется в Карелии. Здесь заказывают дачный дом в среднем на неделю, отдыхающим он обходится в 5,6 тысячи рублей в сутки. Следом идет Тверская область - в деревнях и садовых товариществах туристы готовы провести в среднем шесть с половиной суток, каждый день пребывания обходится им в 5,7 тысяч рублей. На третьем месте - Башкирия. В регионе дачу бронируют на пять дней и платят 4,2 тысячи рублей за каждый.

На четвертом месте Ленинградская область, сюда уезжают на неделю и арендуют дом из расчета 3,9 тысяч рублей в сутки. Замыкает топ-пять Ярославская область. Сюда готовы приехать на летний отдых на 6,5 дней и заплатить 3,6 тысячи рублей за сутки.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Башкортостан СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область ЦФО Тверская область ПФО Башкортостан ЦФО Ярославская область
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