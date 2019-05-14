Стало известно, в каких регионах россияне арендуют дачи на выходные

Карелия и Ленинградская область вошли в пятерку регионов России, где чаще всего бронируют дачные дома для отдыха нынешним летом. Республика возглавила топ.

Подготовил рейтинг российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. За основу были взяты данные по заказу домов для проживания с 1 июня по 31 августа 2019 года. Как правило, арендуют дачу на две семьи, плата составляет от 3,2 до 5,7 тысячи рублей в сутки.

Наибольшей популярностью такой вид отдыха пользуется в Карелии. Здесь заказывают дачный дом в среднем на неделю, отдыхающим он обходится в 5,6 тысячи рублей в сутки. Следом идет Тверская область - в деревнях и садовых товариществах туристы готовы провести в среднем шесть с половиной суток, каждый день пребывания обходится им в 5,7 тысяч рублей. На третьем месте - Башкирия. В регионе дачу бронируют на пять дней и платят 4,2 тысячи рублей за каждый.

На четвертом месте Ленинградская область, сюда уезжают на неделю и арендуют дом из расчета 3,9 тысяч рублей в сутки. Замыкает топ-пять Ярославская область. Сюда готовы приехать на летний отдых на 6,5 дней и заплатить 3,6 тысячи рублей за сутки.