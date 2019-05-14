Сенат США подготовил законопроект против "Северного потока - 2"

Сенаторы США разработали документ, предусматривающий применение санкций против компаний, участвующих в строительстве российских трубопроводов. В частности, речь идет о газопроводе "Северный поток-2".

Лицам, которые сдают в наем суда, участвующие в строительстве "Северного потока -2", закроют въезд в Соединенные Штаты. Также их активы будет заморожены. Под особое внимание сенаторов попали две строительные компании - швейцарский подрядчик Allseas и итальянская фирма Saipem, информирует Foreign Policy.

Проект газопровода "Северный поток-2" из России в Германию через Балтийское море подвергается жесткой критике со стороны Штатов, заявляющих о необходимости энергетической независимости европейских стран. Однако почти все государства ЕС, имеющие отношение к "Северному потоку-2", уже выдали свои разрешения на его строительство. Ранее американские законодатели предлагали повысить энергетическую безопасность союзников НАТО и заменить газопровод из России в Европу покупкой ресурсов у американских компаний.