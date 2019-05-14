В Kia назвали дату появления нового компактного кроссовера в России

Новый компактный кроссовер Kia появится в России в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба корейского бренда. Дебют автомобиля в нашей стране состоится на следующий год после мировой премьеры, которая намечена на ближайшее лето.

Технические подробности о машине и даже ее название пока не раскрываются. Пока компания лишь показала первые тизерные изображения. Судя по ним, кроссовер может оказаться далеко не бюджетным. Так, для него предложили сложную светодиодную оптику и такие нетипичные для компактов черты дизайна, как удлиненный капот, высокая плечевая линия и массивные фальш-патрубки выхлопной системы. Все это, по задумке дизайнеров Kia, придаст машине спортивный внешний вид. В результате, как отмечают в компании, облик кроссовера будет не только отличаться на фоне конкурентов, но и соответствовать "предпочтениям поколения миллениалов".

"Мы создали автомобиль, который выделяется везде, как в городе, так и на открытой местности. Его динамичный дизайн сочетается с широким набором функций и технологий, которые подходят для молодых покупателей по всему миру", - заявил глава подразделения Kia Styling Бёнг Чуль Чжу. И добавил: "Наш новый компактный кроссовер - это предложение, с которым ни одному другому автомобилю этого класса не под силу сравняться".

Таким образом предположение, что Kia готовит конкурента Hyundai Creta оказывается под сомнением. Если, конечно, речь не идет об их "соседстве" в компактном классе. По крайней мере есть ощущение, что родственные "корейцы" будут разведены по разным ценовым категориям.

Ранее сообщалось, что новый кроссовер может получить название Trailster. По слухам, он получит солидный пакет опций, в том числе камеру кругового обзора, мультимедиа с большим сенсорным экраном и точкой доступа Wi-Fi, полностью цифровую приборку, беспроводную зарядку. Оснащать машину могут 1,5-литровым бензиновым или дизельным двигателем. Не исключено и появление турбомотора.

Добавим, что управляющий директор Kia Motors Rus Александр Мигаль в интервью "РГ" еще в январе 2019 года сообщил о том, что новый компактный кроссовер доберется до нашего рынка в 2020-м. Он добавил, что "это будет абсолютно новая и очень современная модель максимально адаптированная к предпочтениям и потребностям российских покупателей".

Сейчас в модельном ряду Kia в России есть кроссоверы Soul, Sportage, Sorento, Sorento Prime, а также внедорожник Mohave.