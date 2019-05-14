Выявлены пять главных признаков онкологии кожи

Почти четверть всех злокачественных опухолей приходится на разные онкологические заболевания кожи. Самое опасное среди них - меланома, считают медики.

Именно она, более других, склонна к метастазированию. Важно поймать ее в самом начале, а еще лучше, когда она в стадии так называемого предрака. Надо иметь ввиду, что чаще всего меланома развивается на тех местах, которые подвергаются сильному воздействию солнца - лицо, шея, руки. Поэтому следует лучше защищать открытые зоны.

Однако меланома может появиться на ладонях и даже на подошвах ног. То есть, там, где воздействие ультрафиолета минимально. Поэтому подозрительные родинки в этих местах также стоит показать специалисту, передает Medicalxpress.

Насторожить должна родинка чрезмерно темного оттенка, которая имеет неровные края или со временем увеличивается. Зуд или шелушение на ее поверхности - также тревожные признаки.

Еще одна особенность меланомы в том, что она может слабо проявляться - так, около 10% злокачественных образований сложно диагностировать, потому что они имеют нормальный цвет. Например, могут быть светло-коричневыми или даже полупрозрачными. Поэтому важно время от времени показываться специалистам. Особенно ели у вас часто появляются новые родинки.

Также надо знать, что спровоцировать возникновение заболевания без всякого воздействия солнечных лучей может наличие мутации. Чтобы ее обнаружить, надо пройти секвенирование - тест для определения генетических повреждений в ДНК.