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Вышел трейлер первого в СНГ интерактивного триллера "Она сердится"

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    14.05.2019, 12:55
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Берегись, злопастный "Брандашмыг"! На YouTube опубликован трейлер фильма "Она сердится" - первого в России и СНГ интерактивного триллера. Про женщину-детектива, расследующую убийство в ночном клубе и пытающуюся "найти изворотливого преступника, который зачем-то оставляет явные улики и при этом продолжает убивать". В процессе, что немаловажно, сыщица сталкивается "с циничным сопротивлением хозяина заведения".

Фото: youtube.com
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Выглядит ролик, надо отметить, бодро, резво, нестыдно. Рейтинг - строго 18+: обещают кровь, насилие и отсутствие стеснения в выражениях. Что для определенной публики - несомненно отрада.

Поставил "Она сердится" Евгений Пузыревский, известный в узких кругах, помимо прочего, как создатель отменной короткометражки "Мама всегда рядом", в которой (спойлеры!) Денису Шведову взрывают голову, а звезде "Дома 2" Александре Харитоновой протыкают шею расческой.

Номинальный хронометраж фильма - 30 минут, но для более-менее полного знакомства с историей понадобится, если верить создателям, как минимум два просмотра. Всего же доступно четыре финала.

Дата премьеры назначена на 28 мая.

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