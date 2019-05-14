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Вышел трейлер трэш-хоррора "Клоунский торнадо"

Новости
    14.05.2019, 11:20
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips
Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips

Американский мастер пятицентового сплэттерпанка Тодд Шитс, известный, в частности, восхитительной серией "Кровавая баня зомби", возвращается с новым бюджетным жанровым опусом.

Произведение носит название "Клоунский торнадо" (Clownado) и повествует о банде клоунов-маньяков, перемещающихся с помощью торнадо - с самыми гнусными целями, конечно же.

Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
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Трейлер кинокартины доступен в Сети. И из него следует, что Шитс, выступивший сценаристом и режиссером полотна, недолго думая сшивает в своем произведении классику вроде "Клоунов-убийц из дальнего космоса" и еще более глумливый новодел вроде "эсайлумовской" серии "Акулий торнадо".

"Проклятые демонические цирковые клоуны отправляются на мстительную бойню при помощи торнадо. При этом стриптизерша, двойник Элвиса, водитель грузовика и сбежавший из дома подросток попадают в эпицентр сверхъестественной битвы между роковой женщиной и боссом этих адских клоунов", - не размениваясь на предысторию легкого сумасшествия, заявляет синопсис картины.

Помимо сонма непонятно кого, на экране появится именитая "королева крика" Линни Куигли ("Возвращение живых мертвецов", серия "Ночь демонов", "Кошмар на улице Вязов", "Робот-ниндзя", "Кровавое отвращение" и еще порядка 120 названий, от которых становится тепло на душе) и 75-летняя ветеран Эйлин Дитц ("Калейдоскоп ужасов", лицо демона Пазузу в "Экзорцисте" Фридкина).

Релиз - летом.

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