Беларусь и РФ обсудят на Форуме регионов эффективность расходования союзного бюджета

Хорошей площадкой для диалога, на которой откровенно подвергается экспертному анализу и расходование средств Союзного государства, считает вице-спикер Совета Республики Беларуси Марианна Щеткина предстоящий VI Форум регионов обоих государств. Об этом сообщили 16 мая в пресс-службе парламента по итогам заседания белорусской части оргкомитета по подготовке и проведению форума, которое состоялось под руководством парламентария.

Марианна Щеткина вынуждена была констатировать, в бюджете СГ пока существует профицит и предложила в этой связи дополнительно инициировать совместные проекты. Заместитель председателя Совета Республики убеждена, что к рассмотрению двусторонней повестки дня важно подключать и молодежь. "У нее тоже есть свои инициативы. И если есть выработанные предложения, мы обязательно их поддержим", - заверила она. Кроме того, на предстоящем форуме, как стало известно, будет вынесен на рассмотрение и вопрос о развитии транзитного потенциала и модернизации транспортной инфраструктуры Союзного государства.

Отвечая на вопросы об общей сумме планируемых к подписанию контрактов, парламентарий дала понять, что в этом вопросе никто не гонится за количеством. "Это не соревнование. Задача заключается в том, чтобы была содержательность, конкретное наполнение контрактов и соглашений", - уточнила она, добавив, что особое внимание на форуме будет уделено вопросам взаимодействия бизнес-кругов. Перспективы делового сотрудничества рассмотрят, в частности, участники расширенного заседания национальных деловых советов.

Как уже информировал "СОЮЗ", VI Форум регионов Беларуси и России пройдет в Санкт-Петербурге 17-18 июля. Его центральным мероприятием, которое традиционно состоится с участием глав государств, будут рассматриваться межрегиональные связи как "основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов обеих стран". Кроме того, планируются на берегах Невы к подписанию ряд соглашений о сотрудничестве между регионами и масштабные коммерческие контракты.

На секциях форума будут обсуждаться реализация и совместных молодежных проектов, взаимодействие регионов РФ и РБ в создании единого информационного пространства в целях укрепления культурных и гуманитарных связей, а также развитие сотрудничества в туризме, образовании.

Важной частью программы станет заседание межпарламентской комиссии Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России по межрегиональному сотрудничеству. Спикеры верхних палат парламентов встретятся с руководителями органов государственной власти регионов Союзного государства.

На берегах Северной столицы России запланирован также форум молодежи и заседание совета Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза обеих стран.