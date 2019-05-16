ГАЗ оформил документы на собственную коробку-"автомат"

"Группа ГАЗ", в который входит Павловский автобусный завод, оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую модификацию среднеразмерного автобуса "Вектор Next" с 6-ступенчатым "автоматом" собственной разработки.

Судя по выданному ОТТС, новый агрегат - это традиционная автоматическая трансмиссия с гидротрансформатором, она имеет индекс ГАЗ-1K0808. Продажи первой модели компании с оригинальной "грузовой" автоматической коробкой передач должны начаться в ближайшее время. "Вектор Next" с АКПП будет работать в паре с российским турбодизелем ЯМЗ-534 (4,4 литра, 149 или 170 л.с.) или с турбодизелем Huadong (Cummins) ISF 3.8 мощностью 166 л.с.

К слову, семейство "ГАЗель Next" оснащается бензиновым двигателем УМЗ Evotech 2.7 литра (120 л.с.), дизельным Huadong (Cummins) ISF 2.8 (149 л.с.), а также битопливным мотором (модификация УМЗ Evotech). Ожидается дебют "ГАЗели Next" с турбодизелем Volkswagen EA189 (2,0 л, 136 л.с.).

Следующим "газовским" продуктом с отечественным "автоматом" станет среднетоннажный грузовик "ГАЗон Next", но он с такой коробкой пока не сертифицирован. Какой будет доплата за АКПП для автобуса "Вектор Next" - пока неизвестно. Модификация с турбодизелем ЯМЗ-534 и 5-ступенчатой "механикой" предлагается за 3 200 000 рублей.

Напомним, КП "ГАЗ-1K0808" анонсировали осенью 2017 года на международной выставке "Комтранс" в Москве. Как сообщает портал Drom.ru, "газовская" автоматическая коробка передач отнюдь не является отечественной разработкой. Её по заказу Горьковского автогиганта разработала всего за полгода фирма Zoerkler Gears (Австрия).

Стоит отметить, что производство коробки сейчас налаживают на заводе "Нижегородские моторы", входящий в состав "Группы ГАЗ". Почти все детали новой АТ сделаны в России - картер отливают и обрабатывают непосредственно на ГАЗе, гидротрансформаторы производят на одном из оборонных предприятий, прецизионную гидравлику на Ярославском заводе топливной аппаратуры.

Кроме того, агрегат предназначен для широкой номенклатуры техники. Ведь о необходимости в своей "грузовой" автоматической трансмиссии в рамках 100-процентного импортозамещения по ключевым узлам заявило Минобороны. У Горьковского автозавода есть множество проектов военного и двойного назначения. К примеру, ГАЗ-2330 "Тигр" и гусеничные внедорожные машины от ЗЗГТ. До сих пор часть этой военной технике комплектовали американскими автоматическими коробками передач Allison. В итоге, чтобы сохранить военные контракты, ГАЗ создал оригинальный "автомат".

Производство нового семейства автобусов "Вектор Next" началось на Павловском автобусном заводе в июне 2016 года. В зависимости от компоновки салона автобус может работать на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Автобусы семейства обладают улучшенной эргономикой водительского места, раздельной системой кондиционирования салона и усовершенствованной системой шумоизоляции.

В мае 2018 года ПАЗ начал выпуск трех новых версий автобусов "Вектор Next": "доступная среда", междугородный и автобус на сжатом природном газе. В октябре на Международном автобусном салоне Busworld Russia-2018 "Группа ГАЗ" представила "Вектор Next 8,8" увеличенной пассажировместимости.

Модель имеет удлиненные до 8,8 м кузов и до 4,76 м колесную базу (по сравнению с кузовом длиной 7,6 м и базой в 3,8 м у предыдущей модели). Общая пассажировместимость составляет 65 человек (включая 23 посадочных места и место для инвалидной коляски).