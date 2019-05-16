Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

На АвтоВАЗе обнаружили масштабное хищение запчастей 15:01
Видео: 16 сработавших подушек безопасности подбросили машину в воздух 13:00
В России запатентовали новый Nissan Teana 12:42
Видео: АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta 12:19
16.05.2019 14:01
Рубрика: Коммерческий транспорт

ГАЗ оформил документы на собственную коробку-"автомат"

Текст: Валерий Карташов
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

"Группа ГАЗ", в который входит Павловский автобусный завод, оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую модификацию среднеразмерного автобуса "Вектор Next" с 6-ступенчатым "автоматом" собственной разработки.

Судя по выданному ОТТС, новый агрегат - это традиционная автоматическая трансмиссия с гидротрансформатором, она имеет индекс ГАЗ-1K0808. Продажи первой модели компании с оригинальной "грузовой" автоматической коробкой передач должны начаться в ближайшее время. "Вектор Next" с АКПП будет работать в паре с российским турбодизелем ЯМЗ-534 (4,4 литра, 149 или 170 л.с.) или с турбодизелем Huadong (Cummins) ISF 3.8 мощностью 166 л.с.

Фото: www.vk.com/gazrussiancar
"ГАЗель Next" превратили в вездеход за 3,2 млн рублей

К слову, семейство "ГАЗель Next" оснащается бензиновым двигателем УМЗ Evotech 2.7 литра (120 л.с.), дизельным Huadong (Cummins) ISF 2.8 (149 л.с.), а также битопливным мотором (модификация УМЗ Evotech). Ожидается дебют "ГАЗели Next" с турбодизелем Volkswagen EA189 (2,0 л, 136 л.с.).

Следующим "газовским" продуктом с отечественным "автоматом" станет среднетоннажный грузовик "ГАЗон Next", но он с такой коробкой пока не сертифицирован. Какой будет доплата за АКПП для автобуса "Вектор Next" - пока неизвестно. Модификация с турбодизелем ЯМЗ-534 и 5-ступенчатой "механикой" предлагается за 3 200 000 рублей.

Напомним, КП "ГАЗ-1K0808" анонсировали осенью 2017 года на международной выставке "Комтранс" в Москве. Как сообщает портал Drom.ru, "газовская" автоматическая коробка передач отнюдь не является отечественной разработкой. Её по заказу Горьковского автогиганта разработала всего за полгода фирма Zoerkler Gears (Австрия).

Фото: Валерий Карташов/РГ
Огромную "ГАЗель" начали отгружать дилерам

Стоит отметить, что производство коробки сейчас налаживают на заводе "Нижегородские моторы", входящий в состав "Группы ГАЗ". Почти все детали новой АТ сделаны в России - картер отливают и обрабатывают непосредственно на ГАЗе, гидротрансформаторы производят на одном из оборонных предприятий, прецизионную гидравлику на Ярославском заводе топливной аппаратуры.

Кроме того, агрегат предназначен для широкой номенклатуры техники. Ведь о необходимости в своей "грузовой" автоматической трансмиссии в рамках 100-процентного импортозамещения по ключевым узлам заявило Минобороны. У Горьковского автозавода есть множество проектов военного и двойного назначения. К примеру, ГАЗ-2330 "Тигр" и гусеничные внедорожные машины от ЗЗГТ. До сих пор часть этой военной технике комплектовали американскими автоматическими коробками передач Allison. В итоге, чтобы сохранить военные контракты, ГАЗ создал оригинальный "автомат".

Фото: Пресс-служба КамАЗа.
КамАЗ предложил придумать имя своему премиальному грузовику

Производство нового семейства автобусов "Вектор Next" началось на Павловском автобусном заводе в июне 2016 года. В зависимости от компоновки салона автобус может работать на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Автобусы семейства обладают улучшенной эргономикой водительского места, раздельной системой кондиционирования салона и усовершенствованной системой шумоизоляции.

В мае 2018 года ПАЗ начал выпуск трех новых версий автобусов "Вектор Next": "доступная среда", междугородный и автобус на сжатом природном газе. В октябре на Международном автобусном салоне Busworld Russia-2018 "Группа ГАЗ" представила "Вектор Next 8,8" увеличенной пассажировместимости.

Модель имеет удлиненные до 8,8 м кузов и до 4,76 м колесную базу (по сравнению с кузовом длиной 7,6 м и базой в 3,8 м у предыдущей модели). Общая пассажировместимость составляет 65 человек (включая 23 посадочных места и место для инвалидной коляски).

#ГАЗ