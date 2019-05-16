Google запустил сервис для планирования путешествий

Компания Google запустила новый портал Trips, который сделает процесс планирования путешествий гораздо проще, говорится в их блоге. Портал поможет организовать путешествие: найти билеты, туры, забронировать отели, узнать погоду, рассчитать время поездки.

Для того, чтобы воспользоваться порталом, нужно зайти на сайт google.com/travel или вбить необходимый запрос о билетах или отелях в поисковик Google, после чего появится окно, которое позволит перейти на планировщик Trips. Сервис оснащен поисковиком, который, в соответствии с запросом выдает всю необходимую информацию о месте, куда пользователь планирует отправиться. В результате можно будет получить описание самого места, список достопримечательностей, цены билетов и отелей, план поездки.

Для удобства вся история запросов сохраняется в учетной записи Google, что позволяет пользователей в любой момент вернуться к планированию поездки (эту опцию можно отключить в настройках). Кроме того, исходя из поисковых запросов, формируется индивидуальный список рекомендаций.

Если у пользователей нет возможности воспользоваться порталом, то они могут скачать мобильное приложение Google Trips, в которое можно загрузить информацию о путешествии и пользоваться ею в любое время без доступа к интернету.