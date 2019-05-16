Канадские и японские кардиологи заинтересовались работой белорусских коллег

Уровень развития высоких технологий в РБ, пояснила ученый, который достигнут при трансплантации сердца, в области интервенционных и кардиохирургических сферах не просто вызывает интерес за рубежом, а способствует тому, что "белорусских врачей приглашают на мастер-классы в крупные кардиологические центры Европы, Америки и Азии".

По словам профессора, два десятка лет назад канадские и японские врачи приезжали в Минск, чтобы помогать осваивать новые медицинские технологии, сегодня те же коллеги отмечают высокий уровень белорусской медицины и сами с удовольствием посещают Синеокую, но уже с иной целью - для обмена опытом.

Поводом для беседы агентства с авторитетным кардиологом стал открывшийся в белорусской столице двухдневный V форум Евразийской ассоциации терапевтов, научной площадкой которого выбран Белорусский медицинский университет.

Главная цель съезда медицинских специалистов - пропаганда передовых знаний в организации лечебного процесса. Он посвящен, в частности, подведению итогов и определению векторов дальнейшего развития клиники внутренних болезней, увеличению продолжительности активной жизни, снижению заболеваемости и сохранению трудоспособности, сообщает агентство.

В ходе двухдневного форума, ключевая тема которого - "Коморбидный пациент, стратегия и тактика терапевтического подхода", на нем выступят докладчики из двенадцати стран. Состоится широкий международный обмен мнениями, передовыми технологиями, тем новым, что стало достоянием реальной клинической практики.

Съезд проходит под эгидой Евразийской ассоциации терапевтов при поддержке Совета по сотрудничеству в области здравоохранения стран СНГ, Министерства здравоохранения РБ, кафедры кардиологии и внутренних болезней Белорусского медицинского университета.