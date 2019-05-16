Климкин устроил демарш из-за решения Совета Европы по России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки, где пройдёт заседание Совета Европы на уровне глав внешнеполитических ведомств.

"Министр уже отменил визит в Хельсинки, и впервые за много лет Украина не будет представлена на уровне министра", - заявил представитель украинского государства при Совете Европы Дмитрий Кулеба, слова которого приводит издание "Европейская правда".

Отказ руководителя МИД Украины от поездки в столицу Финляндии последовал после решения Комитета министров СЕ поддержать инициативу возвращения России в СЕ по чрезвычайной процедуре. Ожидается, что данный проект 17 мая будет одобрен окончательно при поддержке Германии, Франции и Нидерландов.