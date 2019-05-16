Минэнерго: "Газпром" сам достроит "Северный поток-2" в случае санкций

"Газпром" в состоянии самостоятельно завершить строительство трубопровода "Северный поток-2", который пройдет через Балтийское море, в случае если США все-таки решат ввести санкции против подрядчиков проекта.

О такой вероятности 16 мая заявил журналистам замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский на конференции в Берлине "Перспективы энергетического сотрудничества Россия - ЕС. Газовый аспект".

О подготовке американскими сенаторами пакета санкций против проекта "Северный поток-2" стало известно 14 мая. Цель законодателей - ввести санкции против крупнейших европейских судостроительных компаний, которые занимаются (или занимались) укладкой труб газопровода. Их хотят как минимум ограничить в американских визах и блокировать их операции с собственностью в США.

"Если в результате давления компании, которые участвуют в этом проекте, не смогут принять в нем участие, экономическое положение "Газпрома", которое находится в публичной плоскости, позволяет самостоятельно завершить реализацию этого проекта, включая все, что потребуется", - приводит слова Анатолия Яновского ТАСС.

На данный момент, кроме не реализованной пока угрозы американских санкций, у проекта остаются сложности иного характера - это ужесточенная газовая директива ЕС и затягивание выдачи разрешений на строительство в датских водах.

По поводу возможных законодательных преград оператор проекта Nord Stream 2 AG уже обратился к Еврокомиссии, а сам "Газпром" оспорил действия датской стороны.