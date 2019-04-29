"Газпром" оспорил попытки Дании помешать "Северному потоку-2"

"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок. При этом компания все равно решила защищать свои права и оспорила требование Датского энергетического агентства (ДЭА) к оператору газопровода рассмотреть третий вариант маршрута, из-за чего сроки стройки могут затянуться.

Об этом в ходе телеконференции 29 апреля сообщил заместитель начальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) "Газпрома" Дмитрий Хандога. "Помимо работ по самому проекту, проектная компания и "Газпром" оставляют за собой меры юридической защиты. Вместе с подачей третьей заявки, Nord Stream 2 подал апелляцию на решение агентства запросить третью заявку", - сказал он.

"Еще есть в планах завершение строительства газопровода в этом году. <…> Мы анализируем, как повлияет выдача датского разрешения в тот или иной момент, мы работаем над комплексом мер по сохранению проекта в графике", - добавил Хандога (цитата по "Интерфаксу").

Газопровод "Северный поток-2" по графику должен быть достроен в конце этого года, а введен в эксплуатацию 1 января 2020 года. Работу, которая пока идет по плану, осложняют принятие ужесточенной газовой директивы Евросоюза, которая может ограничить использование трубы, и отсутствие разрешения на строительство в водах Дании.

На данный момент на рассмотрении у ДЭА находятся три заявки по маршруту "Северного потока-2", ни по одной датская сторона еще не дала ответ, при этом третью оператор Nord Stream 2 AG был вынужден подать по требованию самой ДЭА. Агентство не знает, сколько времени займет выдача разрешения. Тем временем стройка продолжается: уложена уже почти половина труб в двухниточном исполнении.

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в апреле обратился к президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру. В своем письме он просил разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупредил, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии, что чревато судебными разбирательствами. Варниг ждет ответ Юнкера до 13 мая.