Минск: Новые ректоры возглавят БГЭУ и сельхозакадемию

Более эффективную и ориентированную на потребности экономики страны подготовку специалистов, нацеливает руководителей высшей школы Беларуси Александр Лукашенко. Об этом он заявил 16 мая, согласовывая назначение новых руководителей ведущего экономического вуза страны и сельскохозяйственной академии, передает пресс-служба главы государства.

50-летний доктор наук Вячеслав Шутилин, который занимает пост первого проректора БГЭУ, рекомендован на должность ректора этого учебного заведения. А руководить сельхозакадемией доверено 46-летнему доценту Виталию Великанову, который до сих пор был проректором Витебской академии ветеринарной медицины.

Откровенно признав, что в институтах и университетах страны еще "недостатков хватает", президент в очередной раз указал на необходимость готовить студентов к реальной практической работе. А самое главное, добавил он, чтобы они после окончания учебы приходили туда, где востребована их профессия. А не ехали непонятно куда и не просились на работу "секретарями, референтами и советниками после студенческой скамьи", - пояснил свою позицию Лукашенко.

Он акцентировал внимание Виталия Великанова, которому поручено возглавить аграрную академию, что это не просто вуз, а своеобразный агрогородок. В последние годы была проделана большая работа по обновлению и благоустройству территории академии. Правда, в ходе беседы выяснилось, что вузу власти еще не вернули учебное хозяйство. Лукашенко поручил разобраться в ситуации и решить вопрос уже в первом полугодии текущего года.

Несмотря на то, что новый ректор БГЭУ приходит с должности первого проректора, президент дал понять, что он рассчитывает на новую струю в развитии вуза. Он напомнил, что в свое время при посещении университета обратил внимание, что студенты в библиотеке изучали исключительно зарубежную экономическую литературу. "А нам их надо готовить для нашей экономики, а не так, как нам кто-то порекомендует", - пояснил Лукашенко.

Он выразил надежду, что новый ректор "сделает все для того, чтобы поднять на более высокую ступень развитие вуза. И особенно качество преподавания в нем. И для этого в университете есть все возможности", - добавил президент, обратив внимание и на некоторые особенности студенческой среды. "Не забывайте, что студенты - свободолюбивые, своенравные люди. Поэтому с ними надо работать. А две политические избирательные кампании в Беларуси - как лакмусовая бумажка - покажут, как вы сработаете", - резюмировал белорусский лидер, пообещав посетить эти учебные заведения.