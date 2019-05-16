На большей части России любительская рыбалка осуществляется бесплатно

16 мая в медиацентре "Российской газеты" состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Василия Соколова на тему: "Любительское рыболовство: новый сезон - новые правила".

17 мая в 30 субъектах федерации будет проходить акция под названием «Всероссийский день без сетей». Цель этого мероприятия сводится, в первую очередь, к тому, чтобы донести до людей то, что есть и действует закон о любительском рыболовстве, что существуют федеральные правила рыболовства и есть целый ряд ограничений, которые необходимо выполнять. Законом о любительском рыболовстве введены положения, которыми запрещается любительское рыболовство сетями к западу от Уральских гор. Действует разрешение использовать сети, в первую очередь для обеспечения себя питанием, в ряде регионов Дальнего Востока, Сибири. Акция по очистке водоемов от сетей будет проводиться с привлечением общественности, наших инспекторов, обществ охотников и рыболовов. Во время этой акции будут изыматься брошенные орудия лова. К каждой группе будет приставлен государственный инспектор, который будет составлять протоколы на изъятия браконьерских сетей.

В этой акции Федеральное агентство по рыболовству во многом сделало упор на просветительскую работу о том, что сети вредны, их нельзя оставлять, нельзя использовать. Существуют ограничения по их хождению на территории страны. Василий Соколов на пресс-конференции обратил внимание на то, что Росрыболовство хотело этой акцией довести до людей, в первую очередь до молодежи, то, как необходимо вести себя на водоеме во время любительской рыбалки.

Говоря о Законе о любительском рыболовстве, принятом зимой 2018 г., Василий Соколов, подчеркнул, что этот закон рождался очень тяжело. Этим документом вводятся достаточно жесткие ограничения по использованию рыболовных участков для любительской рыбалки. Такие участки остаются только на территории нескольких бассейнов. Это северный рыбохозяйственный бассейн, дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, восточносибирский, байкальский и остаются только для ценных и особо ценных видов водных биологических ресурсов в отдельных районах. То есть не на территории целиком бассейнов, а только в отдельных районах, которые устанавливаются решениями правительства, но по предложению первого лица в субъекте. На всей остальной территории любительская рыбалка осуществляется без запретных участков свободно и бесплатно, но с соблюдением правил рыболовства. Это очень важный момент.

И, кроме того, введена норма вылова. К сожалению, большая проблема сейчас существует именно с этим показателем. Потому что многие не знают о том, что установлены суточные нормы вылова. Не знают, для каких видов они установлены. И в связи с этим возникает новая проблема, потому что сейчас ужесточены меры ответственности. То есть введены новые ставки в Налоговом кодексе, штрафы за незаконную добычу. И, конечно, когда гражданин превышает норму вылова, вылавливает рыбу не промыслового размера, то он потом получает достаточно большой и серьезный штраф и удивляется, почему к нему такие претензии.

Сейчас будет еще ужесточение и по реализации, потому что любительское рыболовство в соответствии с законом предназначено для личного потребления, либо для отдыха. Оно не подразумевает продажу. И это тоже очень важно. Потому что сейчас введена на территории нашей страны система прослеживаемости - электронно-ветеринарная сертификация.

Как подчеркнул Василий Соколов, уточнены и четко определены моменты с рыболовными участками, с сетями, со спортивными мероприятиями, потому что на спортивные мероприятия не могут распространяться в полной мере правила рыболовства и суточные нормы в том числе. Такая оговорка есть в законе, и она имплементируется в правила рыболовства. Понятно, что там не должна действовать суточная норма, потому что основная цель спортивных мероприятий – это, все-таки показать, кто больше поймает.

Отдельно в законе о любительском рыболовстве, прописаны ограничения, которые будут закреплены в части любительской рыбалки на предприятиях аквакультуры.

Сейчас идет разработка подзаконных актов, в первую очередь, в части рыболовных участков. То есть формируется именно перечень районов, которые будут осуществляться в разрешенных рыбохозяйственных бассейнах на участках. Кроме того, сейчас, в связи с этим законом дорабатываются правила рыболовства. Они тоже в этом году будут приняты.