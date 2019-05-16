В Китае обнаружили гигантский некрополь династии Хань

Китайские археологи при проведении раскопок в провинции Хэнань в центральной части страны обнаружили 160 древних гробниц, которые были построены в период правления династии Хань (202 год до н.э. - 220 год н.э.)

Как сообщает агентство "Синьхуа", в усыпальницах было обнаружено свыше одной тысячи культурных реликвий, в том числе керамика, изделия из бронзы и железа.

Также было найдено большое количество древних монет. Несмотря на обилие артефактов, археологи утверждают, что гробницы принадлежали простым гражданам, а не членам королевских семей.

"Недалеко от гробниц находится древний город, - говорит Гао Цзаньлин из института реликвий города Чжэнчжоу, столицы провинции. - Вероятно, в них были похоронены жители именно этого города".

Сообщается, что ранее при раскопках в самом поселении археологи обнаружили лишь незначительное количество артефактов, относящихся к династии Хань. Поэтому открытие гробниц с огромным количеством реликвий стало для них приятным сюрпризом.