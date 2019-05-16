Громкой темой прозвучало предложение представителя науки снизить скорость зимой в России, особенно для машин на шипованных покрышках.

Однако энтузиазма эта инициатива не вызвала даже в органах, которые обязаны обеспечивать безопасность дорожного движения. Напомним, что в своем интервью, данном RT, заведующий кафедрой "Автомобильные дороги, аэродромы, основания и фундаменты", доцент Российского университета транспорта (МИИТ) Николай Лушников сообщил, что по данным исследований, использование шипованных покрышек зимой увеличивает износ дорожного покрытия. После 70-80 км/ч износ увеличивается значительно. В связи с этим, если ограничить скорость, то это приведет не только к уменьшению износа дорожного покрытия, но и к повышению безопасности движения.

Чем выше скорость, тем меньше пятно контакта шины с дорогой. Высокие скорости на шипованной резине только уменьшают износ асфальта

Кроме того, Николай Лушников ссылается на примеры некоторых стран, где такие ограничения установлены правилами.

На самом деле Правила дорожного движения ни одной из европейских стран не предусматривают снижения скорости в зимний период. Даже в таких суровых зимой странах как Норвегия, Швеция, Дания и Финляндия. Ограничения там устанавливаются в зависимости от дорожной обстановки. То есть временные. Точно такие же возможности предусматривают и российские законы и правила.

Что касается износа дорог из-за использования шипов на высокой скорости, то этому должны быть подтверждения. Напомним, что в Европе установлены жесткие требования на количество шипов в шине. На один погонный метр пробега шины не должно приходиться более 50 шипов. Однако если производитель сумеет доказать, что при большем количестве шипов шина причиняет не больший вред - то можно их количество увеличивать. Известный финский производитель шин регулярно проводит соответствующие исследования и всегда доказывает, что количество правильных шипов в шине не разрушает дороги и не влияет на экологию.

В этих исследованиях приводятся данные взаимодействия шин с асфальтом в зависимости от скорости. Чем выше скорость, тем меньше пятно контакта шины с дорогой. Таким образом высокие скорости на шипованной резине только уменьшают износ асфальта.

Компетентно

Игорь Моржаретто, обозреватель "Вести FM"

- Нет никакой технической возможности ограничить скорость для тех, кто движется на шипованной резине, и для тех, кто движется без шипов.

Петр Шкуматов, защитник прав автомобилистов

- Все подобные заявления должны иметь под собой научные обоснования, а их нет. Водитель и так обязан выбирать скорость от 0 до максимально разрешенной в зависимости от дорожных условий.