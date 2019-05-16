Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Tesla в огне: компания пытается исправить ситуацию, не зная причин 18:44
Краш-тест Lada Xray Cross показали на видео 17:12
Подробности о длинном УАЗ "Профи" - настоящем конкуренте ГАЗели 16:04
На АвтоВАЗе обнаружили масштабное хищение запчастей 15:01
16.05.2019 19:21
Рубрика: ПДД

Шипы и угрозы

Ученые предлагают снизить скорость в зимнее время
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 105 (7863)
Громкой темой прозвучало предложение представителя науки снизить скорость зимой в России, особенно для машин на шипованных покрышках.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Однако энтузиазма эта инициатива не вызвала даже в органах, которые обязаны обеспечивать безопасность дорожного движения. Напомним, что в своем интервью, данном RT, заведующий кафедрой "Автомобильные дороги, аэродромы, основания и фундаменты", доцент Российского университета транспорта (МИИТ) Николай Лушников сообщил, что по данным исследований, использование шипованных покрышек зимой увеличивает износ дорожного покрытия. После 70-80 км/ч износ увеличивается значительно. В связи с этим, если ограничить скорость, то это приведет не только к уменьшению износа дорожного покрытия, но и к повышению безопасности движения.

Чем выше скорость, тем меньше пятно контакта шины с дорогой. Высокие скорости на шипованной резине только уменьшают износ асфальта

Кроме того, Николай Лушников ссылается на примеры некоторых стран, где такие ограничения установлены правилами.

На самом деле Правила дорожного движения ни одной из европейских стран не предусматривают снижения скорости в зимний период. Даже в таких суровых зимой странах как Норвегия, Швеция, Дания и Финляндия. Ограничения там устанавливаются в зависимости от дорожной обстановки. То есть временные. Точно такие же возможности предусматривают и российские законы и правила.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
МВД: Указатели меньшего размера могут привести к росту аварий

Что касается износа дорог из-за использования шипов на высокой скорости, то этому должны быть подтверждения. Напомним, что в Европе установлены жесткие требования на количество шипов в шине. На один погонный метр пробега шины не должно приходиться более 50 шипов. Однако если производитель сумеет доказать, что при большем количестве шипов шина причиняет не больший вред - то можно их количество увеличивать. Известный финский производитель шин регулярно проводит соответствующие исследования и всегда доказывает, что количество правильных шипов в шине не разрушает дороги и не влияет на экологию.

В этих исследованиях приводятся данные взаимодействия шин с асфальтом в зависимости от скорости. Чем выше скорость, тем меньше пятно контакта шины с дорогой. Таким образом высокие скорости на шипованной резине только уменьшают износ асфальта.

Компетентно

Игорь Моржаретто, обозреватель "Вести FM"

- Нет никакой технической возможности ограничить скорость для тех, кто движется на шипованной резине, и для тех, кто движется без шипов.

Петр Шкуматов, защитник прав автомобилистов

- Все подобные заявления должны иметь под собой научные обоснования, а их нет. Водитель и так обязан выбирать скорость от 0 до максимально разрешенной в зависимости от дорожных условий.

#ПДД