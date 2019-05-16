Одобрены меры по борьбе с "серым" техосмотром

Не прошел техосмотр - не получил диагностическую карту. На реализацию этого принципа направлен законопроект, который прошел второе чтение в Госдуме. В рамках основного чтения депутаты смягчили инициативу кабмина - убрали слишком накладную для участников рынка норму о видеофиксации ТО. Это могло повлиять на стоимость диагностических карт.

Однако тех требований, которые остались в законопроекте хватит, чтобы не "пустить по миру" бизнес и при этом предотвратить выдачу диагностических карт без осмотра машины. А эта проблема действительно серьезная. Ведь езда на неисправной машине по "липовому" документу напрямую отражается на статистике ДТП.

Масштаб злоупотреблений велик. Ушлые владельцы пунктов ТО пропускают норму об "обследовании" машины и просто торгуют картами, внося сведения об автомобиле в специальный реестр. По данным, которые озвучивались на заседании ГД, за пять лет с момента начала реформы ТО количество техосмотров, проведенных по правилам, сократилось на 20-30%. Экспертные оценки еще печальнее.

Теперь власти, как говорится, на слово не поверят - нужны доказательства. Для этого вводится обязательная фотофиксация ТО и ряд сопутствующих требований. Как заявил глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, фотографировать нужно будет начало и конец процедуры. При этом диагностическая карта будет обязательно оформляться в электронном виде (впрочем, по желанию можно бесплатно получить и бумажный вариант).

Все сведения о техосмотре по сети будут передаваться в "облачное хранилище", которое организует МВД. А правительству предстоит установить требования к фотографиям, порядок их хранения в единой системе, а также требования к точности координат места проведения ТО. Просто "постоять на яме" - то есть сделать вид, что осмотр состоялся - не получится, предполагают депутаты.

Сначала, как уже было сказано, предполагалось ввести и видеофиксацию, ведь подделать запись на порядок сложнее. Однако участники рынка предупредили, что для операторов процедура ТО и так убыточна - а тут еще дорогое оборудование пришлось бы закупать. Тут два выхода - подорожание ТО или убытки участников рынка.

В профильном комитете не раз подчеркивали, что никакие дополнительные расходы не должны ложиться на плечи владельцев автомобилей, и стоимость техосмотра увеличиваться не должна. В общем, после долгих споров видеофиксацию из документа убрали. Евгений Москвичев на заседании ГД заметил, что запись можно проводить по желанию предприятия - это актуально, если речь идет о пассажирском транспорте.

В законопроекте депутаты также прописали профилактику очередей. Количество проведенных в каждом пункте осмотров не сможет превышать значение пропускной способности, включенное в реестр операторов ТО. Если же оператор превысит максимальное число машин на диагностической линии более чем на 5%, то автоматизированная информационная система не позволит выдать диагностическую карту.

Законопроект также предусматривает усиление контроля над операторами техосмотра со стороны органов госконтроля. Им будут даны полномочия проводить проверки в форме контрольной закупки.

Закон в случае принятия вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования. А ныне выданные карты продолжат действовать до истечения своего срока.

Ранее Госдума приняла сопутствующие законопроекты - о наказании для нарушителей правил ТО. За оформление фальшивой карты без реального техосмотра будет грозить штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для компаний - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению ТО без аккредитации оператора техосмотра. Это может быть чревато, в частности, лишением свободы на срок до пяти лет.

Санкции предусмотрены и для водителей. Управление машиной без диагностической карты будет наказываться штрафом в размере 2 тысяч рублей вместо нынешних 800.