Первая microSD-карта емкостью 1 Тб поступила в продажу. Названа цена

MicroSD-карта SanDisk с рекордным объемом памяти в 1 Тб поступила в продажу. Впервые она была представлена компанией Western Digital (владеющей брендом) на международной выставке MWC 2019 в Барселоне в феврале этого года.

Помимо сверхбыстрых скоростей чтения/записи - 90 мб/с и 60 мб/с, в спецификациях указано, что флешка идеально подойдет любителям активного отдыха, использующим камеры GoPro, так как накопитель имеет защиту от воды, ударов, перепадов температуры и даже рентгеновского излучения. Также MicroSD-карта может стать хорошим дополнением к топовых смартфонам для записи и воспроизведения 4K-видео.

Цена на такое изделие получилась ожидаемо высокой - 449,99 доллара (почти 29 тысяч рублей).

Примечательно, что на свое устройство производитель дает пожизненную гарантию в тех странах, где это допустимо законодательством. Например, для Германии и Канады этот срок составляет 30 лет.