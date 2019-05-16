В истории двух государств это первый крупный совместный музыкальный проект: масштаб его определяется именами афиши, собравшей известных в мире музыкантов из России и Турции, и своей уникальной локацией - фестиваль проходит в древнем античном амфитеатре в Сиде. Художественным руководителем Первого Турецко-русского фестиваля классической музыки стал Владимир Спиваков.

И хотя поводом для создания совместного фестиваля стал перекрестный Год культуры двух стран, бэкграунд для такого музыкального сюжета формировался давно. В Турции накоплены свои богатые музыкальные традиции: достаточно сказать, что здесь существуют оркестры старше знаменитых европейских и российских коллективов. Например, Президентский оркестр Турции, с историей более чем в 190 лет, приезжал в Москву под руководством Джема Мансура в 2010 году, а первый в мире военный оркестр "Мехтер" давал концерт во время Дней Турции в Москве, который был номинирован на Нобелевскую премию. Но первой большой встречей музыкантов двух стран стали знаменитые гастроли советских музыкантов в Турции в 1935 году, где они были гостями президента Турецкой Республики Кемаля Ататюрка. В состав группы, прибывшей тогда на теплоходе "Чичерин" из Одессы в Стамбул, входили Дмитрий Шостакович, Давид Ойстрах, Лев Оборин, Валерия Барсова, Мария Максакова, Наталья Дудинская, дирижер Большого театра Лев Штейнберг и другие. Выступали в Стамбуле, Анкаре, Измире. Гастроли бурно освещались в прессе, а на концерты приходил Кемаль Ататюрк. Об этом событии напомнил в своей приветственной речи в день открытия фестиваля в Сиде Владимир Спиваков, и когда он произнес со сцены имя Кемаля Ататюрка, заложившего, по сути, основы культурного сотрудничества двух стран, 2000 зрителей древнего амфитеатра взорвались аплодисментами. Оказалось, что фигура Ататюрка, сумевшего за пятнадцать лет своего президентства в Турции осуществить самые радикальные в истории страны реформы, в том числе предоставление впервые в мире избирательного права для женщин, реформа языка, светское образование, остается культовой в массовом сознании турок.

Бои гладиаторов собирали в этом амфитеатре 20 тысяч зрителей. Теперь на сцене звучит классическая музыка

Современной турецкой музыкой Владимир Спиваков открыл программу фестиваля, исполнив с "Виртуозами Москвы" оркестровое сочинение "Телли Турна" одного из крупнейших турецких композиторов ХХ века Невита Кодаллы. Творчество его ассимилировало в себе национальную традицию и европейскую школу, полученную композитором во Франции у Нади Буланже и Артюра Онеггера. Национальный мелос, танцевальные ритмы, гибкие наигрыши гобоя и одновременно резкие контрасты и "заломы" ритмов - вся эта бесконечно меняющаяся оркестровая фактура в "Телли Турна" звучала с чисто "виртуозовским" обаянием, живой ясностью, театральностью. Спивакова в этой партитуре привлекли аллюзии к темам из моцартовских Адажио и фуги до минор, "Линцской" симфонии (№ 36). Присутствовавший на концерте сын композитора заметил, что открыл в этой интерпретации много того, что никогда прежде не слышал.

В этот же вечер прозвучало еще одно турецкое сочинение. С "Виртуозами Москвы" выступил самый известный в мире турецкий пианист, композитор Фазыл Сай, выступавший не раз и в Московском доме музыки. В его исполнении прозвучал сначала Концерт № 12 для фортепиано с оркестром ля мажор Моцарта - импровизационно по сути: пианист словно вступил в собственную игру с ликующей, радостной фортепианной фактурой Моцарта (написавшего концерт в год своей женитьбы,1782), добавив этой "песне любви" драматических и более резких красок. Вслед за Моцартом Сай исполнил одно из своих популярных фортепианных сочинений Black Earth ("Черная земля"), соединившее мотивы Ближнего Востока - стилизованное звучание турецкого инструмента барбет (тип лютни) - на зажатых ладонью струнах рояля, джаз и знаменитый в Турции Измирский марш с его певучей лирической темой. Как заметил Фазыл Сай после концерта, "наша программа с "Виртуозами Москвы", с маэстро Спиваковым, с потрясающей певицей Анной Аглатовой - отличное начало фестиваля в Сиде, где живет и отдыхает много русских. Надеюсь, он будет ежегодным".

Три программы включил в афишу Первого Турецко-русского фестиваля Владимир Спиваков, выступив в одной из программ и в роли солиста. Концерт для скрипки с оркестром ми минор Антонио Вивальди развернулся в его исполнении как пространство завораживающей звуковой красоты, с драматическими контрастами и тягучими линиями скрипичного легато. Это красота особенно контрастировала с каменными глыбами древнего амфитеатра, кроваво красным освещением сцены и арками, из которых когда-то выходили гладиаторы и дикие звери, чьи бои собирали здесь почти 20 000 зрителей 2000 лет назад. Теперь на этой сцене звучит классическая музыка: выступают "Виртуозы Москвы", восхитившая турецкую публику солистка Большого театра, сопрано Анна Аглатова, исполнившая настоящий оперный "дайджест" - от Россини до Пуленка, Делиба и "Джудитты" Легара, флейтист Сергей Журавель, продолживший вивальдиевскую тему Спивакова и сыгравший вслед за маэстро сольный концерт Антонио Вивальди для флейты с оркестром "Ночь". Заключительную программу фестиваля московские музыканты посвятили музыке Астора Пьяццоллы (солировал на аккордеоне Никита Власов), романтически вписавшейся в ночную атмосферу концерта в уникальном месте, хранящем память разных культур и цивилизаций.

Дословно

Владимир Спиваков, худрук фестиваля классической музыки в Сиде:

- Такой фестиваль - важнейшая вещь в контексте того, что мир сегодня находится на грани хаоса. Кант говорил: "Искусство - это тонкая яблочная кожура над мировым хаосом". Так оно и есть. И когда в мире хаос, когда нарушена гармония, именно музыка утешает, уравновешивает людей. Потому что в музыке заложена энергия добра, энергия любви.