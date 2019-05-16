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16.05.2019 16:04
Рубрика: Российский автопром

Подробности о длинном УАЗ "Профи" - настоящем конкуренте ГАЗели

Текст: Евгений Костин
Фото: www.uazbuka.ru Фото: www.uazbuka.ru
Фото: www.uazbuka.ru

Портал "Уазбука" опубликовал подробный фотоотчёт о новой, более практичной за счёт увеличившейся длины платформы версии УАЗ "Профи".

Новинка создана на удлинённой раме, которая получила усиление за счёт накладок сверху и снизу от крепления задней рессоры практически до кабины. Также усиление получили места крепления однолистовых рессор. Составной карданный вал имеет крепление на подвесном подшипнике.

Фото: Пресс-служба УАЗ
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Размер колёсной базы увеличился на 650 мм - до 4 150 мм, а максимальная длина новинки может достигать 7 100 мм. У стандартного "Профи" она составляет 5 990 мм. Автомобиль "потолстел" на 300 кг, но полная масса осталась в пределах 3.5 тонн - категория "В" сохранена.

Никаких официальных заявлений со стороны УАЗа о планах по выпуску длиннобазного УАЗ "Профи" пока не поступало.

Напомним, "короткая" модель оснащается бензиновой четвёркой объёмом 2.7 литра мощностью 150 л.с. (235 Нм) и механической 5-ступенчатой коробкой передач.

Как и все УАЗы, "Профи" тоже имеет версию с подключаемым передним приводом и двуступенчатой раздаткой. Версия с однорядной кабиной в базовой комплектации стоит 819 900 рублей, с двухрядной - 870 900 рублей.

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